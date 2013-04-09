Avrupa'da her 4 çocuktan biri alerjik

Yapılan bir araştırma, Avrupa’da 10 yaşından küçük her 4 çocuktan birinin alerjik hastalıklardan etkilendiğini ortaya koydu. Avrupa Birliği Küresel Sağlık Durum Raporu’na göre alerji en çok 0-5 yaş arası çocukları etkilerken, alerjiye evdeki tozlar, uzun tüylü halılar, peluş oyuncaklar ve polenler neden olabiliyor.

Çocuk Göğüs Hastalıkları ve Alerji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Akçay, özellikle çocuklarda bahara bağlı alerjik nezlenin hafife alınmaması gerektiğini söyledi. Bahar mevsiminin alerji teşhisini kolaylaştırdığını belirten Akçay, “Peş peşe hapşırmalar, nezle, gözlerde kaşınma ve sulanma, burun ve boğaz kaşınması, sık sık burun silinmesi ve tıkanması çocuklarda bahar mevsiminde oluyorsa ya da daha da artıyorsa alerjik nezle veya göz alerjisi olabilir. Alerji testlerinin doğru teknikle yapılması, yorumlanması önemlidir” şeklinde konuştu.

ntvmsnbc'de yer alan habere göre, alerjik nezleyi önemsememenin büyük hata olacağı söyleyen ve testin çocuk alerji uzmanı tarafından yapılması gerektiğinin altını çizen Akçay, sözlerine şöyle devam etti: “Çünkü alerjik nezleli çocukların çoğunda birlikte astım da vardır. Ayrıca her beş çocuktan birinde astım gelişebilir. Alerjik nezlenin astıma çevirmemesi için önceden tedavi yapılması çok önemlidir. Alerjik nezle burun tıkanması yaparak gece uyku kalitesini bozar. Okul başarısı bu yüzden etkilenir. Çocuktaki sık sık nezle ve burun çekme sonucu sınıftaki ders başarısı etkilenebilir. Sosyal yönden de çocukta sıkıntıya neden olabilir. Ayrıca kulak iltihabına ve sinüzite ve geniz etinde büyümeye neden olur”