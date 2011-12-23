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Dünya

Avrupa'da göğüs protezi alarmı PARİS (A.A)

23 Aralık 2011 13:01

-Avrupa'da göğüs protezi alarmı PARİS (A.A) - 23.12.2011 - Fransa Sağlık Bakanı Xavier Bertrand, PIP marka göğüs silikonlarının, "önlem amacıyla ve aciliyeti olmadan" çıkarılmasını tavsiye etti. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Sağlık Bakanı Xavier Bertrand ve Devlet Sekreteri Nora Berra'nın, bu implantların klinik olarak bozulduklarına dair bir işaret olmasa da "önlem amacıyla ve aciliyeti olmadan", bu konuda endişeli kadınlara bunları çıkarttırmaları tavsiyesinde buludukları belirtildi. Fransız sağlık makamları şimdiye kadar, bu silikonlardan taktıran kadınların, "bunları yerleştiren cerrah veya doktorlara" muayene olmaları ve protezin durumunun anlaşılması için gerekli, "uygun klinik ve radyolojik testlerin" yapılmasını tavsiye ediyorlardı. Fransa Ulusal Kanser Enstitüsü tarafından dün akşam hükümete verilen bilimsel görüşte de bu marka göğüs protezi bulunan kadınlarda, başka marka protez taşıyan kadınlarla mukayese edildiğinde, daha fazla bir kanser riski bulunmadığının altı çizildi. Fransa'da şimdiye kadar, Fransız şirketi Poly Implant Prothèse (PIP) marka protez taşıyan yaklaşık 30 bin kadından sadece 8'inde kanser vakası teşhis edilmiş, bunların hiçbirinde bu silikonların kansere yol açtığına dair bir bağlantı bulunamamıştı. Göğüs implantlarında sanayi tipi silikon jel kullandığı saptandıktan sonra 2010 yılında kapatılan şirketin bu tarihe kadar tüm dünyada, 300 bin sahte implantı farklı ülkelere gönderdiği ortaya çıkmıştı. 1991 yılında Fransa'nın güneyinde kurulan PIP, kapatılmadan önce dünyanın üçüncü en büyük göğüs implantı üreticisiydi. 

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