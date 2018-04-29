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BBC Türkçe

Avrupa'da fırtına: 5 kişi öldü, Amsterdam'da uçuşlar iptal oldu

Avrupa'nın kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti. Fırtınadan en çok etkilenen ülke olan Hollanda'da, başkent Amsterdam'daki Schiphol Havaalanı'nda 300'den fazla uçuş iptal edildi. Almanya'da da uzun mesafe tren seferleri durduru

29 Nisan 2018 20:30

Avrupa'nın kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle yaşanan kazalarda 5 kişi hayatını kaybetti.

Fırtınanın devirdiği ağaçlar ve uçan inşaat malzemeleri nedeniyle Hollanda'da üç, Almanya'da bir kişi öldü. Almanya'da ayrıca fırtınanın karşı yola uçurduğu kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Fırtınadan en çok etkilenen ülke Hollanda oldu. Avrupa'nın en işlek havalimanlarından olan Amsterdam'daki Schiphol Havaalanı'nda 300'den fazla uçuş iptal edildi. Havalimanının üç terminalinden ikisi de çatı kaplamalarının uçması nedeniyle kapatıldı.

Rüzgarın hızı saatte 140 kilometreye kadar çıktı.

Alman demiryolu işletmesi Deutsche Bahn, Perşembe günü tüm uzun mesafe seferlerini iptal etti. Birçok banliyö treni de seferlerini normalden düşük hızda yapıyor.

Çoğu okul tatil edilirken, yetkililer halktan evlerinde kalmalarını istedi. Ülkede iç hat uçuşların büyük kısmı da iptal edildi.

İngiltere'de de Çarşamba akşamı ve Perşembe sabahı etkili olan fırtına nedeniyle birçok ağaç devrildi, binlerce ev elektriksiz kaldı.

Hollanda'da Amsterdam'ın doğusundaki 200 bin nüfuslu Almere kentinin merkezi, polis tarafından geçici olarak kapatıldı.

Ülke genelinde en az 17 tır da fırtına nedeniyle devrildi. Tren raylarının ve enerjhi hatlarının zarar gördüğü ülkede, gece boyunca çok az tren seferi yapılabileceğini duyuruldu.

Almanya'da Friederike adı verilen fırtınanın batıdan doğruya doğru ilerlereyerek, yarın Polonya'ya ulaşması bekleniyor.

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