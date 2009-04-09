T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Avrupa'da 'Firefox 3' birinci

Microsoft'un ürettiği Internet Explorer serisi ilk kez internet kullanıcılarının birinci tercihi olmaktan çıktı.

09 Nisan 2009 03:00

Ünlü alman bilgisayar dergisi C't'nin internet sitesi heise.de'de yer alen habere göre, Google Analytics'inkine benzeyen bir hizmet sunan istatistik raporlama şirketi StatCounter, Mart 2009'da Mozilla Firefox 3'ün payını yüzde 35.05'e çıkardığına değiniliyor. Heise.de kendi istatistiklerinde de aynı trendin gözlemlendiğini belirtiyor.

Microsoft'un ürettiği ve Windows ile birlikte gelen Internet Explorer serisi böylece ilk kez internet kullanıcılarının birinci tercihi olmaktan çıktı. IE7 nin payı yüzde 34,5'e geriledi. Microsoft Internet Explorer'in tüm sürümlerinin toplamı halen Firefox'u geçiyor, ancak trend bu alanda'da Firefox'un öne geçmesi yolunda. Tüm Internet Epxlorer'ların payının toplamı ilk kez yüzde 50'nin altına düştü ve yüzde 49,2 ile ölçümlendi.

Türkiye'de ise Internet Explorer 6'nın payı yüzde 33, Internet Explorer 7'nin payı yüzde 36 ve Internet Explorer 8'in payı yüzde 1.3 olarak gözüküyor. Firefox Türkiye'de yüzde 25'de kalıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24