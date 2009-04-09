Avrupa'da 'Firefox 3' birinci

Ünlü alman bilgisayar dergisi C't'nin internet sitesi heise.de'de yer alen habere göre, Google Analytics'inkine benzeyen bir hizmet sunan istatistik raporlama şirketi StatCounter, Mart 2009'da Mozilla Firefox 3'ün payını yüzde 35.05'e çıkardığına değiniliyor. Heise.de kendi istatistiklerinde de aynı trendin gözlemlendiğini belirtiyor.



Microsoft'un ürettiği ve Windows ile birlikte gelen Internet Explorer serisi böylece ilk kez internet kullanıcılarının birinci tercihi olmaktan çıktı. IE7 nin payı yüzde 34,5'e geriledi. Microsoft Internet Explorer'in tüm sürümlerinin toplamı halen Firefox'u geçiyor, ancak trend bu alanda'da Firefox'un öne geçmesi yolunda. Tüm Internet Epxlorer'ların payının toplamı ilk kez yüzde 50'nin altına düştü ve yüzde 49,2 ile ölçümlendi.



Türkiye'de ise Internet Explorer 6'nın payı yüzde 33, Internet Explorer 7'nin payı yüzde 36 ve Internet Explorer 8'in payı yüzde 1.3 olarak gözüküyor. Firefox Türkiye'de yüzde 25'de kalıyor.