Avrupa'da ekonomik kriz Ralliyi de vurdu

Türkiye'deki satış rakamlarının aksine Avrupa ülkelerinin birçoğunda otomobil satışlarında önemli bir düşüş yaşanıyor. Bu durumun en önemli sebebi olarak, yükselen petrol fiyatları gösteriliyor. Üreticilerse bir yandan neler yapabileceklerini araştırırken, bir yandan da alınabilecek önlemleri tartışıyor.

Otomotivde yaşanan bu durum şimdi de Ralli parkurlarına sıçradı. Avrupa Ralli Şampiyonasının 10 ayağından biri olan ve 26–28 Eylül tarihleri arasında koşulması planlanan 33'üncü Yunanistan Halkidiki Rally iptal edildi. Yapılan bu iptalin ardından 10 yarış olması planlanan sezonun 9 yarış olarak bitirileceği açıklandı.

Sonunda Avrupa'da yaşanan ekonomik krizin etkileri artık çok daha açık bir şekilde görülmeye başlandı. Sezon açılışının nisan ayında İstanbul'da ‘İstanbul Rallisi' ile yapıldığı Avrupa Ralli Şampiyonası'nda yarış iptali şoku yaşandı.

Avrupa Ralli Şampiyonası'nın dokuzuncu ayağı olarak 26–28 Eylül tarihleri arasında koşulması planlanan 33'üncü Yunanistan Halkidiki Rally ekonomik kriz nedeniyle İptal edildi. Yaşanan bu iptal Ralli tutkunları arasında tam bir şok etkisi yaratırken, takvimi? bu yarışın yerine bir başkasının da dahil edilmeyeceği ve sezonun dokuz yarış olarak tamamlanacağı belirtildi.

Yunanistan'ı da etkiledi

Yunanistan denince ilk akla gelen şeylerden birisi Ralli olmalı. Öyle ki Dünya Ralli Şampiyonası'nın bir ayağı olan Türkiye Rallisi'nin düzenlenmeye başlayacağı dönemlerde ülkemizde de sık sık Yunanistan'ın adı söylenir olmuştu.

Türkiye Rallisi için hazırlanan parkurun Yunanistan Rallisi'nden bile daha zorlu olacağına değinilirdi. Yarış koşulmaya başladığı zamanlarda da, tüm dünyada hep Yunanistan ile karşılaştırılan organizasyonlardan biri olmuştu. Çak zorlu bir Dünya Ralli Şampiyonası yarışı düzenleyen ve bu yılda Haziran ayında organizasyonu tamamlayan Yunanistan, Avrupa Ralli Şampiyonasının bir ayağı olan 33. Elpa Halkidiki Rallisi'nde ise havlu altı. Ekonomik kriz yüzünden iptal edilen yarışla birlikte Yunanistan'ın Ralli kültürü de önemli bir sarsıntı geçirmiş oldu.

Yarışın internet sitesinde yapılan açıklamada şunlar söylendi: "26-28 Eylül tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan 33'üncü ELPA-HALKID1KI Rallisi'nin iptal edildiğini size üzüntüyle bildiririz. Dünyada yaşanan ekonomik kriz Yunanistan'ı da etkilemiş ve bunun sonucunda da sponsorlar ve yarışı düzenleyen organizatörler gerekli bütçeyi karşılamakta yetersiz kalmışlardır."