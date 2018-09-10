Avrupa'da e-ihracat potansiyeli en yüksek pazarlar

İstanbul, 10 Eylül (DHA) - Avrupa’da e-ihracat potansiyelinin en yüksek pazarlarlarından olan İngiltere 142 milyar Euro, Almanya 80 milyar Euro, Fransa ise 67 milyar Euro’luk iş hacmiyle Avrupa pazar toplamının yüzde 60’ını oluşturuyor.

Avrupa’da, hane başına yılda 2.000 Euro internet harcaması yapılıyor. 450 milyar Euro’luk e-ticaret iş hacmine ulaşan Avrupa ülkeleri, bu iş hacmiyle perakende pazarının yüzde 6’lık kısmına ulaşmış durumda.

Avrupa ülkelerinin internet harcamalarında hazır giyimin ilk sırada yer aldığını belirten B2CDirect’in CEO’su Yusuf İbili şöyle konuştu:

“Avrupa giyim sektöründeki birçok büyük firmanın tedarikçileri arasında Türk şirketleri de bulunuyor. Ülke olarak bu pazarları tanıyor olmamız e-ihracat için çok büyük avantaj.

“Türkiye’nin 2017 yılı ihracat rakamlarına baktığımızda, hazır giyim sektörünün yüzde 10.9 pay ile otomotivden sonra ikinci sırada yer aldığını görüyoruz. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Temmuz 2018’de yayınlamış olduğu ‘En Fazla İhracat Yapılan 20 Fasıl’ raporuna göre de hazır giyim kategorisi ihracatı yapılan diğer kategoriler içerisinde önemli bir yere sahip.

“Bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmenin yollarından birisi satın alma grafiklerini yukarı çıkaran ve büyük pazaryerlerinin de en iyi cirolarını elde ettiği günlerdir.”

Türkiye’den Avrupa ülkelerine yapılan e-ihracat işlemlerinde 22 EUR altındaki siparişlerde gümrük vergisi ve yurtdışı KDV vergileri alınmıyor. 22 EUR üzerindeki siparişlerde yurtdışı KDV vergisi ödenirken, 150 EUR üzerindeki siparişler ise Türkiye ile Avrupa arasındaki ticaret anlaşmasının bir getirisi olarak A.TR/EUR.1 belgeleri düzenlenerek Türk menşeli ürünler gümrük vergisinden muaf tutuluyor.

B2CDirect CEO’su Yusuf İbili, Avrupa’daki e-ihracat potansiyeli en yüksek pazarları şu şekilde sıralıyor:

İngiltere: Avrupa ülkeleri arasında en yüksek kişi başına düşen milli gelire sahip olan İngiltere, bununla birlikte alım gücünün de yüksek olmasıyla öne çıkıyor. Üstelik bu alım gücü sınır ötesi alışverişlerde de çok iyi değerlenmekte. İngiltere’nin 66 milyon nüfusu var ve nüfusun yüzde 95’i yani 63 milyonu internet kullanıcısı. Online alışveriş yapanların oranı ise yüzde 81 ve sınır ötesi alışveriş oranı da yüzde 36. En çok alışveriş yapılan kategoriler, hazır giyim ve güzellik ürünü ile elektronik eşya.

Almanya: Almanya yaklaşık 83 milyon nüfusuyla Avrupa’nın ikinci en büyük e-ticaret pazarı.İnternet penetrasyonu yüksek olan Almanya’da nüfusun yüzde 91’i internet kullanıcısı. İnternet üzerinden alışveriş yapanların oranı ise yüzde 77. Bu alışverişin yüzde 25’i sınır ötesinden yapılmakta. En çok satın alınan moda ve güzellik ürünleri ile elektronik eşya.

Fransa: Fransa’nın 65 milyonluk nüfusunun yüzde 88’i internet kullanıcısı. Online olarak alışveriş yapma oranı yüzde 67 ve bunun yüzde 28’i sınır ötesinden gerçekleşmekte. İnternet üzerinden en çok satın alınan kategoriler moda, güzellik ürünleri ve elektronik eşya. Bu niş alanın doldurulması için, Fransızların zevkine uygun bir dijital vitrin yaratılması gerekli. Çünkü alışverişlerde vitrin ve marka imajı Fransızlar için önemli. Bunun için Fransa’da en çok kullanılan sosyal platform olan Facebook üzerinden direkt tüketiciler üzerine iyi bir imaj oluşturulabilir.

Hollanda: Avrupa E-Ticaret 2018 Raporu’na göre Hollanda, yüzde 82 oranla İngiltere, Almanya ve Fransa gibi büyük pazarların dışında en çok online alışveriş yapan ülke. Hollanda’nın 17 milyon nüfusu var ve bunun yüzde 96’sı aktif internet kullanıcısı. Hollanda’da online alışveriş yapan 9 milyondan fazla kullanıcı, nüfusunun yüzde 84’ünü oluşturmakta. Bu kullanıcıların yüzde 36’sı sınır ötesinden alışveriş yapmakta. Moda ve güzellik ürünleri ile elektronik eşya en çok satın alınan kategoriler.

Türkiye’nin e-ihracat uzmanı B2CDirect, Avrupa ülkelerine yapılacak e-ihracat operasyonları için ekonomik, kaliteli ve uçtan-uca tasarlanmış lojistik hizmetleri sunuyor. E-ihracat yapmaya hazırlanan şirketlere B2CDirect olarak kapsamlı çözümler sunarak başarı yolunda hızlı adımlar atmalarını sağladıklarını belirten İbili şöyle devam etti:

“Avrupa ülkeleri dahil toplamda 230’dan fazla ülkeye teslimat ve gümrükleme çözümü sunmaktayız. E-ihracat yapan şirketler, B2Cdirect olarak sunduğumuz 5,90 Euro’dan başlayan özel fiyatlarla Avrupa’ya herşey dahil teslimat hizmeti alabiliyor. Tüm maliyetleri müşterilerimize önceden kesin ve garantili bir şekilde bildiriyoruz. Uzman ekibimiz tarafından geliştirilen GOB2C - İhracatın Akıllısı bulut tabanlı akıllı yazılımımız sayesinde, yurtdışı kargo ücretini ve gümrük vergilerini anında hesaplama hizmeti sunuyoruz.”