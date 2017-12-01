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Dünya
Deutsche Welle

Avrupa’da döner yasaklanacak mı?

Avrupa’da döner etinin üretiminde kullanılan fosfat nedeniyle sağlığa zararlı olup olmadığı tartışılıyor. Konu AP’de de ele alınacak. Ancak dönerin yasaklanabileceği yönündeki endişelerin yersiz olduğu belirtiliyor.

01 Aralık 2017 02:39

Avrupa'da dondurulmuş dönerde de kullanılan fosfat tartışma konusu. Avrupa Birliği, fosfata resmi olarak izin vermeye hazırlanıyor.

Ancak Avrupa Parlamentosu'nun (AP) bu adımı engelleyebileceği belirtiliyor. Parlamentonun genel kurulu, 11 Aralık tarihinde başlayacak olan hafta içinde Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun planını oylamaya hazırlanıyor. Öncesinde Çevre Komisyonu'nda yapılan oylamada Sosyalist, Yeşil ve Liberal grupların "hayır” oyları ile bu plan reddedilmişti.

Avrupa Parlamentosu'na göre işlenmiş ette fosfat kullanımına Avrupa Birliği'nde prensipte izin yok. Ancak hukuki düzenlemelerdeki bir boşluk sayesinde, etin kurumasını engellemek ve lezzetini daha uzun süre korumasını sağlamak amacıyla döner yapımında fosfat kullanılıyor.

"Sağlığa zararlı olabilir"

AP Çevre Komisyonu, bazı araştırmalara göre gıda maddelerinde fosfat kullanımının sağlığa zararlı olabileceğine dikkat çekti. AB Komisyonu, katkı maddelerine izinlerin standartlaştırılması yönünde eylül ayında bir öneri getirmişti. AB üyesi devletlerin bunu oylaması gerekiyor. AP'nin ise 376 oyluk mutlak çoğunlukla bu değişiklikleri veto etme imkânı var.

Parlamento komisyondan gelen öneriyi veto ettiği takdirde, bu şu anki mevcut yasal düzenlemelerde hiçbir değişiklik yapılmayacağı anlamına geliyor. AB Komisyonu'nun ise bunun üzerine tekrar tetkik edilmesi gereken yeni öneriler getirme imkânı bulunuyor.

Alman Sosyal Demokrat Parti adına AP'de bulunan Susanne Melior, "Ne Almanya'da ne de Avrupa'da şimdilik hukuki çerçevede bir değişiklik olmayacak" diyor. Melior, dönerin ‘bugüne kadar olduğu gibi üretilmeye ve satılmaya devam edileceğini' ve kimsenin "dönerinden feragat etmek zorunda kalmayacağını" belirtiyor.

Almanya'nın en yüksek tirajlı gazetesi Bild, daha önce yaptığı haberinde Avrupa Parlamentosu Komisyon'dan gelen öneriyi veto ettiği takdirde, döner satışının yasaklanabileceğini iddia etmişti.

dpa/AÜ/HS

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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