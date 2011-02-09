Avrupa’da bu yıl 1.3 milyon kişi ölecek

T24 - Bilim adamları, kanser nedeniyle ölüm vakalarında düşüş görülmesine rağmen, Avrupa’da bu yıl yaklaşık 1.3 milyon kişinin kanserden öleceğini tahmin ediyor.

Bilim adamları, yaptıkları bir araştırmada, İngiltere hariç, her ülkede akciğer kanserinden daha çok kadının ölmesi dışında, kadınlarda meme kanseri, erkeklerde akciğer ve kolorektal kanseri nedeniyle ölüm oranının düştüğünü kaydetti.

Araştırmayı yürüten İtalya’daki Milan Üniversitesi’nden Carlo La Vecchia ve ekibi, kanser nedeniyle ölüm oranını öngörmede yeni bir matematiksel yöntem kullandı ve AB üyesi 27 ülkedeki toplam ölüm oranları ile Fransa, Almanya, İtalya, Polonya, İspanya ve İngiltere’deki kişisel oranlara baktı.

Araştırma sonucunda, 2007 yılındaki bir milyon 256 bin ölüm vakasıyla karşılaştırıldığında 2011 yılında Avrupa’da bir 281 bin 466 ölüm vakası görüleceği tahmin edildi. Nüfusun 100’er bini, dünya standartları oranına çevrildiğinde, rakamların, 2007’den bu yana 2011’de her 100 bin erkekte 153.8’den 142.8’e, kadında ise 90.7’den 85.3’e (erkeklerde yüzde 7, kadınlarda yüzde 6 oranında) bir düşüş olacağını gösterdiği kaydedildi.

Ancak araştırmacılar, akciğer kanseri ölüm oranının endişe verici olduğunu, İngiltere’de kadınlarda görülen yüksek ölüm oranının şimdi düşüşe geçtiğini, kadınlarda akciğer kanseri ölüm oranının ise bölgede her yerde yükseldiğini ifade etti.

Carlo La Vecchia, toplam ölü sayısının 4 yıl önceye göre aynı kaldığını, çünkü nüfusun büyüdüğünü ve yaşlandığını belirterek, "Avrupa’da kanser nedeniyle ölüm oranında olumlu gelişmelere rağmen, nüfusun yaşlanmasına bağlı olarak ölüm oranı aşağı yukarı sabit kalıyor" dedi. La Vecchia, bu yıl, Avrupa’nın batısında ölüm oranının düşük ancak orta ve doğu Avrupa’da ise yüksek oranda seyredeceğini ifade ederek, "Bu gelecekte de devam edeceğe benziyor" dedi.

Zengin ülkelerde kanserden ölümün, daha iyi ilaçlar ve erken teşhis için tarama programının daha yaygın kullanılması nedeniyle azaldığına dikkat çekiliyor.

Araştırmacılar 2012 yılı için de kanser ölüm oranıyla ilgili araştırmayı tekrarlamayı düşünüyor çünkü ölüm oranları hakkında tahminde bulunmanın, ülkelerin kaynak ödeneği ve kanseri önleme ile tedavi planı yapmasına yardımcı olacağı vurgulanıyor.

Araştırma, kanser dergisi "Annals of Oncology" de yayınlandı.



