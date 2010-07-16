Avrupa'da 400, Türkiye'de 80 gram

T24- Türkiye'de yıllık kişi başı ortalama diş macunu tüketimi, Avrupa ülkelerinin 4'te 1'i oranında.



Procter&Gamble'ın Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Profesyonel İlişkiler Müdürü Berat Faruk Onur, Türkiye'de ağız ve diş sağlığı bakımının önemli görülmediğini söyledi.

Gelişmiş ülkelerde özellikle de Kuzey Avrupa'da ağız sağlığını, genel sağlığa açılan bir kapı olarak görüldüğünü belirten Onur, bu ülkelerde ağız ve diş sağlığına, kalp hastası olmamak, mide rahatsızlığı çekmemek ya da başka herhangi bir sağlık sorunundan korunmak amacıyla yaklaşıldığını ifade etti.

Onur, Türkiye'de ise insanların daha çok görüntü ve estetik kaygılı tedaviler üzerine yoğunlaştığını dile getirerek, şöyle konuştu:



''Türkiye'de kişi başı yıllık ortalama diş macunu tüketimi, Avrupa ülkelerinin 4'te 1'i kadar gerçekleşiyor. Örneğin, İngiltere'de yıllık kişi başı ortalama 400 gram diş macunu tüketilirken, Türkiye'de bu oran 80 grama kadar düşüyor. Bir başka açıdan Türkiye'de bir kişi, yıl boyunca sadece orta boy bir tüp macun tüketiyor.''

Türkiye'de bir kişinin haftada ortalama 1,5 defa dişlerini fırçaladığına dikkati çeken Onur, uzmanların ise günde en az 2 defa ve dakika boyunca dişlerin fırçalanmasını tavsiye ettiğini belirtti.



ORTAK FIRÇA KULLANILIYOR



Onur, ağız ve diş sağlığını önemseyenlere diş fırçalarını 3-4 ayda bir değiştirmelerini önerdiklerini ifade ederek, ''Türkiye'de 3-4 kişilik bir aileye yılda ortalama 1 fırça tüketiyor.



Bu fırçanın da maalesef ortak kullanımı söz konusu. Bu, Türkiye'de ağız ve diş sağlığı alanında yaşanan en büyük problemlerden bir tanesidir'' diye konuştu.

Türkiye'de ağız ve diş sağlığının sadece macun ve fırçadan ibaret olduğunun düşünüldüğüne işaret eden Onur, bu alanda çok geniş bir ürün yelpazesinin bulunduğunu vurguladı. Onur, Türkiye pazarında gelişmiş ülkelerden farklı olarak diş ipi, ağız gargarası ve flos kullanımının yüzde 5'in altında gerçekleştiğini belirterek, ülkede diş fırçası ve macunu kapsayan bir pazar bulunduğunu, burada da rakamların çok geride seyrettiğini kaydetti.

