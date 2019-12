Avrupa'da 101 güzel yer

Rehber ve seyahat yazarı Saffet Emre Tonguç, "Avrupa'da Görülecek 101 Yer" adlı kitabında hem Türklerin gezmek istediği 40 ülkeden 101 yeri tek kaynakta topladı, hem de ilk kez

Avrupa'daki Osmanlı izlerini bir rehber kitaba taşıdı.



Dünyada 105 ülkeye seyahat eden ve "En iyi profesyonel rehber ve gezi yazarı" seçilen Tonguç'un, yurtdışını görmek isteyenler için seyahat deneyimlerini paylaştığı "Avrupa'da Görülecek 101 Yer" adlı kitap, Boyut Yayın Grubu'ndan çıktı.



Konuyla ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Tonguç, dünyada neredeyse gezmediği ülke kalmadığını ve rehberliğin yanı sıra 5 yıldır seyahat yazarlığı yaptığını söyledi Gezdiği ülkelerdeki kaynak kitapların yabancı dillerde olmasının yarattığı eksikliği fark ederek bu işe giriştiğini belirten Tonguç, şunları söyledi:



"Piyasada bir Türk'ün yazdığı, yurtdışındaki ülkelerle ilgili rehber kitap yoktu. Kitaplar genelde anı niteliğindeydi. Türkçe rehberler de daha çok çeviri şeklindeydi ve çeviriden dolayı hatalarla dolu kitaplar vardı. Ayrıca, içinde Türk misafirlerin hiç gitmeyeceği yerler bulunuyordu.

Benim burada yapmak istediğim, öncelikle Türklerin Avrupa'da en sık gittiği, en çok görmek istediği yerleri içeren bir kitap hazırlamaktı. Yani, bu kitap bir Türk yazar tarafından Türkler için hazırlanmış ilk Avrupa seyahat kitabı... Hem rehber hem seyahat yazarının bakış açısı var burada, o yüzden de çok farklı bir kitap ortaya çıktı."



Kitapta, Türklerin Avrupa'da tercih ettiği 40 ülkede önemli şehirleri ayrıntılarıyla betimleyen Tonguç, "22 yıldır Türklerle seyahat ettiği için rehberin, Türklerin gezi zevkine uygun" tasarlandığını vurguladı.



Avrupa'da Osmanlı ve Türk izleri



Tonguç, kitabının "önemli diğer bir özelliğinin de Avrupa'daki Osmanlı ve Türk izlerini sürmesi" olduğunu söyledi.

Kitapta, Tallinn, Viyana, Stockholm, Berlin, Rodos gibi Avrupa şehirlerindeki Osmanlı izlerini gösteren ve Osmanlı'yla bağlantılı ilginç hikayeleri okuyucuyla paylaşan Tonguç, yabancı rehber kitaplarda bu tarz bilgilere rastlanamayacağına dikkati çekti. Tonguç, "Kitabı okuduğunuzda, Avrupa'da Türklerle ve Osmanlılarla ilgili neler varsa bulabiliyorsunuz. Hem kültürel anlamda, hem gündelik hayatta Türklerden Avrupalılara neler geçtiğini belirttim. Bunlar bana ilginç geldi. Yani insanlar Avrupa'da kendi köklerinden bir şeyler de bulsunlar istedim" diye konuştu.



Kitapta yer alan Osmanlı izlerine dair bazı ip uçları veren Tonguç, şu görüşleri dile getirdi:



"Mesela, Arnavutluk'a gittiğinizde başkent Tiran'da dolaşırken Rahibe Teresa'nın heykelini görüyorsunuz. Detaylara girdiğinizde öğreniyorsunuz ki Rahibe Teresa aslında Osmanlı vatandaşı olarak doğmuş, asıl adı da Gonca Boyacı. Bunun dışında, Rodos'u anlatırken Rodos Şövalyeleriyle beraber Cem Sultan'ın hikayesini olayın içine koydum. Ayrıca, yurt dışındaki müzelerde Türklerle ilgili eserleri not ettim. Floransa'ya gittiğinizde dünyaca ünlü Uffizi Müzesi vardır. Bu müzenin ikinci katına çıktığınızda Osmanlı padişahlarının portresini görürsünüz. British Museum'da Efes'teki Artemis Tapınağı, Bodrum'dan gelme dünyanın yedi harikadan

biri sayılan mozolenin parçalarını görürsünüz. Bunlara da yer verdim. Genellikle yabancı kaynaklarda bunlar yoktur."



Ayrıca kitapta, seyahatte en çok ihtiyaç duyulan kelimelerin o ülke dilindeki karşılığını veren Tonguç, kültürler arası bazı ortak yönleri de vurgulamış. Tonguç, "Mesela, Yunanlılarla ilgili çok ortak noktamız var, yemekten tutun da gündelik hayata kadar. Kitapta özel kutular yaptım. Yunanlılarla ilgili kutuda, onlarla ortak kelimeleri yazdım" diye konuştu.



Hem seyahat kitabı hem de ülkelere dair her bilginin bulunabileceği başucu rehberi olan eserde, ülkelerin künyesi, turiste o ülkenin dilde en çok gereken sözcükler, Türk büyükelçiliklerinin numarası en başta verilen bilgiler arasında yer alıyor. "Yıldızlar" bölümünde mutlaka görülmesi ve yapılması gereken şeyler veriliyor. Alışveriş, ulaşım, eğlence, yiyeceklerle ilgili ip uçlarının sunulduğu kitapta, her keseye uyması açısından hem en lüks hem ucuz otel ve yeme-içme mekanları anlatılıyor.



Ayrıca, müzelerde ziyaret edilmesi gereken özel bölüm, vergi iadesi almak için harcanacak minimum rakam, ilginç mitolojik öyküler ve Osmanlı izleri, kitabın ayrıntıları arasında...

Kitapta, daha ayrıntılı bilgi almak isteyenler için çeşitli konularda internet sitelerinin adreslerine de yer veriliyor.



İstanbul 101 yolda



Alaska'dan Patagonya'ya, 18 bin kilometrede bütün Amerika kıtasını anlatan yeni bir kitap için de hazırlık yapan Tonguç, "ABD'ye 54 kere gittim, karadan, denizden gezdim. Yine Türkler için olacak. Tabii ki rehber kitap olduğu için genel anlamda herkese de hitap edecek ama Türkler de kendilerinden çok şey bulacak" dedi.



Tonguç, her semti ayrı bir hikaye olan İstanbul'a yönelik de rehber kitap hazırladığını dile getirdi. "İstanbul 101" kitabıyla ilgili bilgi veren Tonguç, şunları söyledi:



"Bu hazırlık İstanbul 2010 için. Senelerdir yabancılara İstanbul'u gezdiriyorum. Bu kitap da hem Türkiye'ye gelen yabancılara hem vatandaşlara rehber olacak ama aynı zamanda İstanbullulara da rehber olacak. İnsanlar maalesef yaşadıkları şehri tanımıyorlar. Semt semt bütün yerleri gezebilecek bir kitap olacak tüm ayrıntılarıyla..."