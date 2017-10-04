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Spor

Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası yarın başlıyor

Şampiyonada Türkiye'yi 29 tekvandocu temsil edecek İSTANBUL,(DHA) (fotoğraflı) Avrupa Tekvando Federasyonu (WTE) tarafından Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenecek olan Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası yarın başlıyor

04 Ekim 2017 14:10

Şampiyonada Türkiye\'yi 29 tekvandocu temsil edecek

İSTANBUL,(DHA) (fotoğraflı)

Avrupa Tekvando Federasyonu (WTE) tarafından Macaristan\'ın başkenti Budapeşte\'de düzenlenecek olan Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası yarın başlıyor. 42 ülkeden 461 sporcunun mücadele edeceği şampiyonada Türkiye\'yi; 16\'sı kadın, 13\'ü erkek olmak üzere 29 sporcu temsil edecek. Şampiyonada Türkiye\'yi temsil edecek sporcular şu şekilde: 
\"Erkekler: Merdan Çalık (33 kilo), Koray Yiğit Öztürk (37 kilo), Yiğithan Kılıç (41 kilo), Zeynel Fırat Tanrıverdi (41 kilo), Bilal Küskü (45 kilo), Ömer Yasin Orhan (49 kilo), Oğuz Tokgöz (53 kilo), Bedirhan Akdeniz (53 kilo), İbrahim Uğur Kanburoğlu (57 kilo), Gökhan Emre Kesgin (57 kilo), Mert Erdoğan (61 kilo), Talha Enes Kanber (65 kilo), Ali Kirazlı (+65 kilo)
Kadınlar: Hatice Bengü Dağ (29 kilo), Rümeysa Akar (29 kilo), Nazlı İrem Dinç (33 kilo), Hürü Gökçe Göğebakan (37 kilo), Fatma Eylül Koca (37 kilo), Zehra Altun (41 kilo), İdil Zafer (41 kilo), Şefika Çakal (44 kilo), Işıl Zafer (47 kilo), Esma Nur Ersoy (47 kilo), Beyzanur Malkoç (51 kilo), Ceyda Akagündüz (55 kilo), Ayşe Sıla Kırcaoğlu (55 kilo), Rojin Cumcu (59 kilo), Ayselnur Sağlık (+59 kilo), Ekin Su Öner (+59 kilo)\"
 

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