Avrupa Yargıçlar Birliği, Yargıda Birlik Derneği'ni 'yargınız bağımsız değil' diyerek reddetti

Avrupa Yargıçlar Birliği (EAJ), Demokrasi ve Özgürlükler için Avrupalı Yargıçlar Birliği (MEDEL) ve Avrupa Yargı Kurulları Ağı (ENCJ) yöneticileri Yargıda Birlik Derneği’nin 2 kez yaptığı daveti reddetti. EAJ Başkanı Christophe Regnard, YBP’ye gönderdiği mektupta katılmama gerekçesini “Türkiye’de yargı, diğer erkler karşısında bağımsız değil” olarak açıkladı.
Metin Arslan’ın Hürriyet’te yer alan haberine göre, hükümetin, mahkeme kararlarını uygulamayı reddettiğine ve çok ciddi ihlaller yapıldığına dikkat çekilen mektupta şöyle denildi:
"Herkesin bildiği gibi Türkiye’de, yargı bağımsızlığına aykırı olarak diğer erkler karşısında yargının pozisyonunda çok fazla eksiklik bulunmaktadır. Yargıçların HSYKtarafından hukuksuz-illegal transferleri konusunu bilmekteyiz, Adalet Bakanı’nın kurul üzerinde nüfuzunu artıran son HSYK ‘reform’larından söz etmekteyiz, yürütmenin, kovuşturmalarda kararları uygulamayı reddetmelerine ve diğer çok ciddi ihlallere atıf yapmaktayız. IAJ/EAJ’ın Türkiye yargısının durumu ile ilgili olarak yakın zamanda kabul ettiği belgeleri bu mektuba ekli olarak bulabilirsiniz. Böylelikle yeni derneğin, YARSAV'ın bu ihlallere karşı sesini yükseltmesinde ona yardım edeceğini umduğumuzu belirtiyor, ayrıca Türk yargısının yüz yüze olduğu ciddi sorunların başarılı bir şekilde çözülmesi için en iyi dileklerimizi iletiyoruz.”