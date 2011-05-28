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'Avrupa Yakası'nın oyuncuları yeni diziyle geliyor!

Bir dönemin fenomen dizisi 'Avrupa Yakası'nın oyuncuları, yeni bir dizide buluşuyor.

28 Mayıs 2011 03:00

T24 - Bir dönemin fenomen dizisi 'Avrupa Yakası'nın oyuncuları, yeni bir dizide buluşuyor.

Eski kadroyla yeniden!

Aralarında Gülse Birsel, Sarp Apak ve Hasibe Eren’in bulunduğu grup, önceki gece Asmalımescit’te bir mekanda eğlendi.

Çıkışta gazetecileri karşılarında gören oyuncular şaşırırken Birsel, sorulara fırsat vermeden ağzındaki baklayı çıkardı: “Arkadaşlar yeni başlayacak bir dizimiz var. Avrupa Yakası’nın eski oyuncuları da dizide yer alacak.”

Birsel, dizinin komedi tarzında olacağını da ekledi ama kadroya dair net bilgi vermedi. Avrupa Yakası’ndan tanıdığımız hangi isimler yeni kadroda yer alacak, yakında göreceğiz.


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