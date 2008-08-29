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Avrupa Yakası'nda son şok

Tolga Çevik yeni dönemde Komedi Dükkanı’na ağırlık vermek için Avrupa Yakası’yla yollarını ayırdı

29 Ağustos 2008 03:00

Avrupa Yakası’ndan sürpriz bir ayrılık haberi daha geldi... Hümeyra ve Vural Çelik’in ayrılıp Ata Demirer’in dönüş yaptığı diziden ayrılan son isim “Sacit” rolündeki Tolga Çevik oldu...

"Tolga Çevik yeni dönemde Komedi Dükkanı’na ağırlık vermek için Avrupa Yakası’yla yollarını ayırdı.

Gülse Birsel, Çevik için; “Tolga yeni dönemde Komedi Dükkanı’na ağırlık vermek istediğini ve ailesine biraz vakit ayırmak istediğini söyledi. Komedi Dükkanı’nın ayrıca turnesi de olacakmış. Bu yoğun trafiğin üstüne bir de Avrupa Yakası zor geleceği için izin istedi. El sıkışarak ayrıldık” dedi.

Birsel, çekimleri 12 Eylül’de başlayacak “Avrupa Yakası”nın 24 Eylül’den itibaren ekranda olacağını, sezon başında gidenlerin yerine Ata Demirer’den başka transfer yapmayacaklarını ama ileride diziye sokacağı tek bölümlük karakterlerden tutanları kadrolarına katacaklarını söyledi.

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