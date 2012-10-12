T24 LogoT24 Logo
Magazin

Yalan Dünya'ya yeni bir isim daha katıldı

Eylem, Deniz ve Emir’in çöpçatanlığıyla kısa zamanda Orçun’un sevgilisini olacak

12 Ekim 2012 20:24

Kanal D’nin fenomen dizisi Yalan Dünya’ya sürpriz bir isim eklendi. Yeni sezona başlayan Yalan Dünya’da Okan Çabalar’dan sonra, Küçük Sırlar dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Gonca Vuslateri de katıldı.

Genç oyuncu Gonca Vuslateri 26. bölümde Yalan kafede çalışan Eylem karakteri olarak karşımıza çıkacak.
 
Eylem, Deniz ve Emir’in çöpçatanlığıyla kısa zamanda Orçun’un sevgilisini olacak.
 
Oğlunun kız arkadaşı olduğunu öğrenen anne Gülistan ise, bu durumu öğrenince çileden çıkacak, kıyamet kopacak.
 
Orçun’un yıllardır aradığı, rüyalarını süsleyen sevgilisi Eylem’le aralarında geçen diyaloglar izleyenleri kahkahaya boğacak.
 

ETİKETLER

avruğa yakasıorçuneylemGonca Vuslateri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24