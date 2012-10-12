Yalan Dünya'ya yeni bir isim daha katıldı

Kanal D’nin fenomen dizisi Yalan Dünya’ya sürpriz bir isim eklendi. Yeni sezona başlayan Yalan Dünya’da Okan Çabalar’dan sonra, Küçük Sırlar dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Gonca Vuslateri de katıldı.

Genç oyuncu Gonca Vuslateri 26. bölümde Yalan kafede çalışan Eylem karakteri olarak karşımıza çıkacak.

Eylem, Deniz ve Emir’in çöpçatanlığıyla kısa zamanda Orçun’un sevgilisini olacak.

Oğlunun kız arkadaşı olduğunu öğrenen anne Gülistan ise, bu durumu öğrenince çileden çıkacak, kıyamet kopacak.

Orçun’un yıllardır aradığı, rüyalarını süsleyen sevgilisi Eylem’le aralarında geçen diyaloglar izleyenleri kahkahaya boğacak.