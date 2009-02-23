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Avrupa Yakası'na iki önemli isim daha katılıyor

Hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı Gazanfer Özcan'ın eşi Gönül Ülkü ve Müşfik Kenter, Avrupa Yakası’nda oynayacak

23 Şubat 2009 02:00

Geçen salı aramızdan ayrılan Türk tiyatrosunun usta ismi Gazanfer Özcan’ın 5 yıldır “Tahsin Sütçoğlu” karakterini canlandırdığı “Avrupa Yakası” dizisinin kadrosuna iki sürpriz isim katıldı.
 
Hayattayken tiyatrosunun 500 bin TL’ye varan vergi borcu nedeniyle diziden aldığı tüm parayı borcuna yatırdığı ortaya çıkan Gazanfer Özcan’ın eşi Gönül Ülkü Özcan’a, Gürse Birsel, senaryosunu yazıp oynadığı “Avrupa Yakası”nda rol almasını teklif etti. Özcan, “Gazanım” dediği eşi hayattayken Birsel’den gelen teklife sıcak baktı. Dizi için, Türk tiyatrosunun büyük ustası Müşfik Kenter’le de görüşüldüğü öğrenildi. Değişiklik olmazsa dizide Müşfik Kenter, Hasibe Eren’in oynadığı Makbule’nin babasını, Gönül Ülkü Özcan da annesini canlandıracak

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