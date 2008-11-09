Avrupa Yakası sözlüğü

Bugün köşesinde Dilber Hala'ye yer veren Birsel, "Artık herkesin Dilber hala gibi konuşuyor olduğu gerçeği ve halanın popülaritesi gözden kaçacak gibi değil. Adanalıların favorisi Dilber'in kullandığı yöreye özgü kelime ve deyimler müthiş merak uyandırıyor. Bu vesileyle bir sözlük vermek bir nevi görevim diye düşünüyorum" dedi.



İşte Dilber Hala sözlüğü



Avel: Aptal

Bahele: Bak hele

Banadura: Domates

Bici bici: Adana'ya özgü, nişasta, gül suyu ve buzla yapılan bir tatlı

Booy boy: Eyvaah eyvah

Cıvır: Diri, genç

Cibilliyet: Geçmiş

Çekticeği damar kurusun: Çektiği damar, soy, kurusun

Dinelmek: Ayakta kalmak

Dipçik gibisin: Delikanlı gibisin

Gadasını almak: Derdini, belasını almak

Gıllik, gıllicik: Küçük, küçücük

Gındırık: Aralık

Hatın kız: Hanım kız

Hoşşik: Yalaka, karaktersiz, ukala

Kele: Ayol

Sası: Tatsız, yavan

Soykası batasıca: Soyu sopu batasıca

Zaar: Zahir, herhalde, öyle görünüyor ki

Zebil gibi: Çok, gereğinden fazla

Zumzuk: Yumruk



Tempo24

