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Yaşam

Avrupa Yakası sözlüğü

Avrupa Yakası'nın senaristi Gülse Birsel, diziye yeni katılan,ancak kısa sürede büyük ilgi gören Dilber Hala karakterini anlamak için rehber hazırladı.

09 Kasım 2008 02:00

Bugün köşesinde Dilber Hala'ye yer veren Birsel, "Artık herkesin Dilber hala gibi konuşuyor olduğu gerçeği ve halanın popülaritesi gözden kaçacak gibi değil. Adanalıların favorisi Dilber'in kullandığı yöreye özgü kelime ve deyimler müthiş merak uyandırıyor. Bu vesileyle bir sözlük vermek bir nevi görevim diye düşünüyorum" dedi.

İşte Dilber Hala sözlüğü

Avel: Aptal
Bahele: Bak hele
Banadura: Domates
Bici bici: Adana'ya özgü, nişasta, gül suyu ve buzla yapılan bir tatlı
Booy boy: Eyvaah eyvah
Cıvır: Diri, genç
Cibilliyet: Geçmiş
Çekticeği damar kurusun: Çektiği damar, soy, kurusun
Dinelmek: Ayakta kalmak
Dipçik gibisin: Delikanlı gibisin
Gadasını almak: Derdini, belasını almak
Gıllik, gıllicik: Küçük, küçücük
Gındırık: Aralık
Hatın kız: Hanım kız
Hoşşik: Yalaka, karaktersiz, ukala
Kele: Ayol
Sası: Tatsız, yavan
Soykası batasıca: Soyu sopu batasıca
Zaar: Zahir, herhalde, öyle görünüyor ki
Zebil gibi: Çok, gereğinden fazla
Zumzuk: Yumruk

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