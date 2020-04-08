Avrupa Yakası'na yapılan hastane, Atatürk Havalimanı'na değil, yanındaki Milli Emlak'a ait araziye yapılıyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakanlar Kurulu toplantısından sonra duyurduğu Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapımına başlanan hastane inşaatının, söylenildiği gibi Atatürk Havalimanı'nda değil, hemen yanında bulunan Milli Emlak'a ait arazide başladığı belirtildi.

Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, İstanbul'da biri Atatürk Havalimanı, biri de Sancaktepe'de olmak üzere 1000 yataklı iki hastane inşa edileceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Yoğun bir çalışmayla Atatürk Havalimanı alanını ve Sancaktepe’deki havaalanı kısmını da bin odalık hastaneyi yapıyoruz. Bunları süratle 45 gün içerisinde buraları bitireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

İmamoğlu: Bakırköy Spor Kulübü'ne ait spor sahasının olduğu yerde yapılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, gazeteci Yavuz Oğhan'ın Youtube kanalında katıldığı programda, hastanenin Atatürk Havalimanı'na yapılmadığını ifade etti. İmamoğlu, programda şu ifadeleri kullandı:

Atatürk Havalimanı'nda yapmadınız. Ne yaptınız? Tam havalimanının karşısında Bakırköy Spor Kulübü'ne ait, spor sahasının olduğu yerde ve Florya'nın konutlarıyla dip dibe bulunan 50 bin metrelik Milli Emlak'a ait yerde bugün inşaat başladı. Şu an hafriyat yapılıyor orada.

Uydu görüntülerine bakıldığında hastanenin, havalimanına değil, hemen yanındaki boş araziye yapıldığı başlatıldığı görülüyor. ​​​​​​

Independent Türkçe'den Can Bursalı imzalı haberde yer alan görüntülerde, iş makinalarının inşaatın başladığı arazide yoğun bir çalışma içinde olduğu görüldü.

Bakan Koca, kalıcı olacağını duyurmuştu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, bugün yaptığı bilgilendirme toplantısında, Atatürk Havalimanı'yla ilgili şunları söylemişti:

Pandemi sonrası devre dışı kalacak şekilde düşünmedik bu hastaneleri. Tek katlı, içinde ameliyathaneleri de olan, bütün odaları gerektiğinde yoğun bakım ünitesi olan hastaneler olarak planladık. Yani kalıcı, daha sonraki süreçte benzer ya da farklı amaçlarla kullanılacak hastaneler olacak. Türkiye’nin değişik yerlerinde de planlamayı düşünüyoruz.