Avrupa Yakası kriz kurbanı

Yaprak Dökümü, Binbir Gece, Kurtlar Vadisi derken ekranın en çok izlenen dizilerinden Avrupa Yakası da kriz kurbanı oldu...



Diğer pek çok dizi gibi Avrupa Yakası da kriz nedeniyle çekimlerini durdurdu. Dizi iki ay boyunca yeni bölüm çekmeyecek ve oyunculara izin verildi. atv'nin en pahalı yapımı olan Avrupa Yakası, kanal yönetiminin tasarruf tedbirleri doğrultusunda bu kararı aldı. Dizi iki ay boyunca tekrar bölümlerle ekrana gelirken, iki ay sonra yeni bölümleriyle yayınlanmaya devam edecek.(medyatava)