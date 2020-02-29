Avrupa'ya geçmeye çalışan sığınmacılar: Artık gitmek istiyoruz; illaki alacaklar, ne yapacaklar!

Suriye ordusunun İdlib'de düzenlediği hava saldırısında 33 askerin şehit olmasının ardından Türkiye'nin Avrupa'ya geçmek isteyen sığınmacıları engellemeyeceğine yönelik haberler ortaya çıktı. Ardından Türkiye'de bulunan sığınmacılar sınır kapılarına doğru hareket etmeye başladı. İstanbul Otogarı'ndan, Vatan Caddesi'ne kadar kendilerini sınıra götürecek araçları bekleyen mülteciler, "Sınırı nasıl geçeceksiniz?" sorusuna, "Bilmiyoruz. Ama artık gitmek istiyoruz" yanıtını verdi.

Gazete Duvar'dan Sadık Güleç'in haberine göre, Suriyeli olduğunu söyleyen Muhammed Sufiyye, "Burada bir şey olmuyor. Altı yıldır buradayım. Berberlik yaptım. Gitmekten başka çare yok" derken, "İllaki alacaklar, ne yapacaklar!” ifadesini kullandı. Neden Yunanistan'ı tercih ettiğini ise, “Oradan Avrupa’ya, Fransa’ya gideceğim” diye açıkladı. Gazete Duvar muhabiri otogardaki izlenimlerini şöyle aktardı:

Yalnızca otogar değil şehrin başka noktalarında da mülteciler kendilerini Edirne’ye götürecek araçları bekliyorlar. Vatan Caddesi’nin surlara yakın girişinde yol kenarında iki yüze yakın mülteci kalabalık halde bekliyor. Kulaktan kulağa buraya otobüslerin geleceği ve onları Edirne’ye götüreceğini duymuşlar.

Gerçekten birkaç saat önce bir otobüs gelip bir grubu almış. Otobüsü kim getirmiş, parasını kim ödemiş bir bilen yok. Otogardan farklı olarak burada ailelerde var. Kucağında çocuğuyla bekleyen bir aile ile konuşmaya çalışıyoruz. Yedi yıl önce İdlib’den gelmişler. On sekiz kişiden oluşan büyük bir aile… Hepsi Avrupa’ya gitmek istediklerini söylüyorlar. Ancak bazı soruların cevabını onlar da bilmiyor. “Sınırı nasıl geçeceksiniz, sizi alacaklar mı” sorusunu “Bilmiyorum” diye cevaplıyor Mahmut Şuver. Ama yolun sonunda varmak istedikleri yer Almanya… İstanbul’da ayakkabı sektöründe çalışmış. Kucağında çocuğu hangi otobüsün geleceğini, kimin onları götüreceğini bilmeden sadece bir söylentiyi duyarak bekliyor.