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Avrupa Vücut Geliştirme şampiyonu, arkadaşıyla birlikte Pamukkale'de çırılçıplak poz verdi!

10 Mayıs 2021 14:41

Koronavirüs (Covid-19) vaka sayılarının düşürülmesi için uygulanan 17 günlük tam kapanmadan muaf tutulan turistler, Pamukkale'ye ilgi gösterirken, 2018 Avrupa Vücut Geliştirme Şampiyonu Marcin Modrzejewski, bir arkadaşıyla birlikte çırılçıplak paylaşımda bulundu. 

Avrupa Vücut Geliştirme Şampiyonu Marcin Modrzejewski, görenlerin tepkisine yol açan bir paylaşım yaptı.

Sözcü gazetesinin haberine göre; sosyal medya hesabında bir arkadaşıyla birlikte travertenlerde çıplak fotoğrafını koyup, "Çıplak devriye. Neyse ki kimse yılanımızda boğulmadı" yorumunu yapan Modrzejewski'nin paylaşımı kendi vatandaşlarından da tepki gördü.

 

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