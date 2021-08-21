Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye-Ukrayna maçı sırasında baş hakem fenalaştı

CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Ukrayna ile karşılaştığı maçın ikinci setinde baş hakem fenalaştı.

İlk seti 25-14 kazanan Filenin Sultanları, ikinci sette de rakibine üstünlük sağladığı sırada baş hakem Ksenija Jurkovic’in ayakta durmakta zorlandığı görüldü. Yardımcı hakemin yardımıyla güçlükle ayakta durmaya çalışan Jurkovic, fenalaşarak olduğu yere yığıldı.

Her iki takımın sağlık ekibi Jurkovic’e anında müdahalede bulunurken, Hırvat hakem kısa süre sonra kendisine geldi. Ayağa kalkan ve su içerek saha kenarına gelen Jurkovic iyi olduğunu işaret etti. Karşılaşmanın kalan bölümünü ikinci hakem Sabine Witte yönetti.

Öte yandan karşılaşmadaki diğer iki seti de kazanan Türkiye, mücadeleyi 3-0 kazandı.