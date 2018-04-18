Avrupa ve ABD Borsaları yükselirken BİST100 düşüyor

İstanbul, 18 Nisan (DHA) – İş Yatırım’ın “Erken seçim mi? Erken satış mı?” başlıklı piyasa analizinde, Avrupa ve ABD borsaları yükselirken Türkiye’nin “erken seçim” haberleriyle dünyadan negatif ayrıştığı belirtilerek şu değerlendirme yapıldı:

“Küresel risk iştahı toparlanmaya devam ediyor. ABD ve Rusya’nın Suriye’de karşı karşıya gelme riskini geride bırakan piyasalar yaralarını sarmaya çalışıyor.

”Wall Street’ten başlayarak Avrupa borsalarına ve gelişmekte olan borsalara yayılan bir yükseliş görüyoruz. Türkiye piyasaları \'erken seçim\' şokuyla dünyadan negatif ayrıştı.

“MHP başkanı Bahçeli’nin \'Türkiye 26 Ağustos’ta erken seçime gitmelidir\' çağrısı üzerine Borsa İstanbul panik satışlarla yüzde 1.8 gerileyerek dünyadan olumsuz ayrıştı.

“Geçmiş verinin incelenmesi Borsa İstanbul’daki satış dalgasının makul gerekçelere dayandığını gösteriyor. Son 10 yılda yapılan 6 genel ve mahalli seçim ve son referandum sürecinde Borsa İstanbul genelde kaybettirmiş.

“Ak Parti’nin oy oranını artırdığı Temmuz 2007 ve Kasım 2015 seçimleri dışındaki tüm seçim dönemlerinde MSCI Türkiye gelişmekte olan borsaların yüzde 10 civarında gerisinde kalmış.

“Bugün saat 13.30’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli arasındaki görüşme Ağustos veya Kasım 2018’te yapılacak bir erken seçime işaret ederse kısa vadede piyasalarda satış baskısı sürebilir. Ancak bunun kalıcı olmasını beklemiyoruz.

“Orta vadede Türkiye varlık fiyatları seçimin zamanlaması veya galibi ile değil uygulanan ekonomi politikalarına ve küresel konjonktüre bağlı olarak belirlenecek.”