Avrupa, uzaydaki güç birliğini kutluyor



Avrupa ülkelerinin uzaycılık alanındaki güç birliği, 1964 yılında faaliyete geçen Avrupa Füze Rampası Geliştirme Kurumu (ELDO) ve Avrupa Uzay Araştırma Kurumu (ESRO) isimli kurumlarla başlamıştı.

ELDO ve ESRO, 1975 yılında Avrupa Uzay Ajansı (ESA) adı altında birleştirildi.

Darmstadt'taki Avrupa Uydu ve Yer Kontrol Merkezi'nde (ESOC) düzenlenen törene ESA Genel Direktörü Jean-Jacques Dordain ve siyaset dünyasından çok sayıda ismin katılımı bekleniyor.

Toplantıda ESA'nın hedef ve projelerine ilişkin bilgi verilmesi öngörülüyor.