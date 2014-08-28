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Yaşam
Deutsche Welle

Avrupa, uzaydaki güç birliğini kutluyor

Avrupa'nın uzaycılık faaliyetlerinin 50'nci yıl dönümü törenle kutlanıyor.

28 Ağustos 2014 13:15


Avrupa ülkelerinin uzaycılık alanındaki güç birliği, 1964 yılında faaliyete geçen Avrupa Füze Rampası Geliştirme Kurumu (ELDO) ve Avrupa Uzay Araştırma Kurumu (ESRO) isimli kurumlarla başlamıştı.

ELDO ve ESRO, 1975 yılında Avrupa Uzay Ajansı (ESA) adı altında birleştirildi.

Darmstadt'taki Avrupa Uydu ve Yer Kontrol Merkezi'nde (ESOC) düzenlenen törene ESA Genel Direktörü Jean-Jacques Dordain ve siyaset dünyasından çok sayıda ismin katılımı bekleniyor.

Toplantıda ESA'nın hedef ve projelerine ilişkin bilgi verilmesi öngörülüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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