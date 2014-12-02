Avrupa Uzay Ajansı, Ariane füzeleri için toplanıyor



ESA üyeleri, Ariane 5 füzesinin yerini alacak Ariane 6 ile ilgili hazırlıkları gözden geçirecek. Ariane 5'in 2020'de görevini tamamlaması, onun yerini Ariane 6 ve Vega füzelerinin alması öngörülüyor.

Uzaycılık ve uydu teknolojisi alanındaki hızlı gelişme, ESA'yı Ariane programında değişikliğe zorluyor. Dünya yörüngesine uydu taşınmasında özellikle ABD'nin rekabet baskısı artıyor. Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, düşük maliyetlerle uydu taşıyor.

Ariane 6, Ariane 5'e kıyasla daha küçük ve daha esnek tasarlanıyor. 2020'den itibaren devreye girmesi planlanan Ariane 6'lar orta ve büyük ölçekli uyduları uzaya taşıyacak. Bunun için iki farklı Ariane 6 modeli öngörüldü. Ariane 62, iki motorlu küçük versiyon olarak öngörülürken, 4 motorlu Ariane 64, bir seferde iki uydu birden nakledebilecek. Halen geliştirme aşamasında bulunan Vega füzeleri ise küçük uyduları yörüngeye ulaştıracak.

ESA, üye 20 ülkenin hükümetinden Ariane 6 ve Vega programı için toplam 3,8 milyar euro talep ediyor. Almanya Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel, kısa süre önce Berlin'in Ariane 6 için sağlayacağı katkının yıllık 60 milyon euro ile takviye edileceğini açıklamıştı. Ariane 5, yaklaşık 20 yıldır ESA tarafından kullanılıyor.