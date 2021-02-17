Avrupa Uzay Ajansı, 11 yıl sonra astronot kabul ediyor: Kadınlar ve engelli bireyler astronotluğa teşvik edilecek

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) 11 yıl sonra ilk kez yeni astronot alımı için ilan verdi. ESA, yeni işe alınacak astronotlar arasında kadınların ve engelli bireylerin de yer almasını hedeflediğine dikkat çekti.

The Guardian'da yer alan habere göre, ESA daha kapsayıcı bir ekipten oluşmasını istediği yeni ilanda 26 kalıcı ve yedek astronot işe alınacağını duyurdu.

ESA, 31 Mart'ta başlayacak ve 8 hafta sürecek süreç sırasında "çok yüksek sayıda" başvuru beklediğini söylediği ve bazı adayların zorlu seçme sürecinin sonucunu Ekim 2022'ye kadar beklemek zorunda kalabileceğini belirtti.

ESA işe alım sorumlusu Lucy van der Tas, "Adaylar bu süreç için mental olarak hazırlıklı olmalı" dedi.

Engelli astronot adayları da başvuracak

İtalyan astronot Samantha Cristoforetti "İnsanların uzayda olması için geliştirilen teknoloji, engelli bireylerin de astronot olarak uzaya gitmesine olanak sağladı. Konu uzaya seyahat olduğunda hepimiz engelliyiz" dedi.

ESA'da astronot olarak çalışabilmek için doğa bilimleri, mühendislik, matematik, bilgisayar bilimi alanlarında yüksek lisans derecedesi ve en az üç yıl mezuniyet sonrası çalışma tecrübesi isteniyor.