Avrupa uyuşturucuya yılda 24 milyar Euro harcıyor

Avrupa Polis Örgütü (Europol) ile Avrupa Uyuşturucu Tanım Merkezi (EMCDDA) tarafından hazırlanan 'Avrupa Uyuşturucu Pazarı Raporu', Avrupa toplumunun uyuşturucu maddeler için yılda 24 milyar euro harcama yaptığını ortaya koydu.

Rapora göre Avrupa'da geçen yıl 22 milyon yetişkin esrar kullandı. 500 milyonluk Avrupa nüfusunun yüzde biri ise, esrar müptelası ve her gün esrar kullanıyor.

Verilere göre Avrupa'da en çok satılan uyuşturucu esrar. Bunu sırasıyla eroin, kokain, amfetamin ve ekstazi (xtc) takip ediyor.

Avrupa halkı, uyuşturucu madde karşılığında yılda 24 milyar euro ödüyor.

Hollanda esrar ve ekstazi konusunda Avrupa'daki en önemli üretim merkezi. Bu uyuşturucuların önemli bir bölümü Hollanda'da üretiliyor. Hollanda aynı zamanda diğer uyuşturucuların ticareti açısından da köprü işlevi görüyor.

"Hafif uyuşturucu" sınıfındaki esrar ve ekstazi kullanımı giderek artıyor. Ancak bunların fiyatında ciddi bir artış gözlenmiyor.

Rapora göre, Avrupa'da klasik uyuşturuculara ulaşılabilirlik giderek kolaylaşıyor. Bilinen uyuşturucuların yanı sıra geçen yıl farklı içerikteki yeni uyuşturucu maddeler de pazara sürüldü.

Europol Müdürü Rob Wainwright, uyuşturucunun suç dünyası için hala en çok kazanç getiren alan olduğunu söyledi.

Yıllardır uluslararası alanda 'terör örgütü' olarak tanımalanan örgütlerle ile uyuşturucu ticareti arasında bağ olduğu iddiaları sürekli gündeme taşınıyor.

Ancak Europol Müdürü Wainwright'a göre,bu örgütler ile uyuşturucu ticareti arasında sistematik bir bağ yok.

Ancak insan ve silah kaçakçılığı büyük ölçüde uyuşturucu ticareti ile bağlantılı.

Raporda, uyuşturucu bağımlılığının toplumsal yapı açısından gözle görülebilir bir yüke getirdiği vurgulanıyor.

Uyuşturucudan elde edilen "kara paranın" ekonomik dengeleri sarstığı da raporda vurgulanan bir başka önemli konu.