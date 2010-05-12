Avrupa Üniversiteleri Tiyaro Şenliği'nde son 5 gün

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Şenlik, atölye çalışmaları ve seminerler, oyun sonrası düzenlenecek tartışmalarla, sanatsal ve kültürel alışverişe olanak sağlıyor. Avrupa'nın dört bir yanından gelen genç tiyatro yetenekleri İstanbul’da bir araya gelerek, tiyatro üzerine verimli çalışmalar ortaya çıkarıyorlar.Avrupa Üniversiteleri Tiyatro Şenliği kapsamındaki oyunlar Atlas Sineması, Garajİstanbul ve Devlet tiyatrolarının Üsküdar Tekel, Cevahir2, Rüştü Üzel Sahnesi ve Üsküdar stüdyo sahnelerinde izlenebilinecek. "İstanbul 2010 Kültür Başkenti" projesi kapsamında düzenlenen tiyatro şenliğindeki bütün oyunlar ücretsiz izleniyor. Oyunlar ile ilgili sorular sormak ve daha fazla bilgi almak için, oyunlardan sonra yapılacak olan tartışmalara katılabilmeniz de mümkün.Şenliklerin resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, "Türkiye’den 36, Avrupa’dan 14 ve 2010 yılının Türkiye’de Japon Yılı olması nedeniyle Japonya’dan da bir misafir topluluğun katılımıyla toplam 51 üniversite tiyatro topluluğu etkinlikte yer alıyor. Türkiye ve Avrupa’dan 1000’den fazla üniversiteli genç tiyatrocunun katıldığı şenlikte düzenlenecek pek çok atölye çalışması, seminer ve oyun sonrası yapılacak tartışmalar da, sanatsal ve kültürel alışverişe olanak sağlayan yenilikçi ve özgün bir platform oluşturacak.Avrupa’nın dört bir yanından genç tiyatro yeteneklerini İstanbul’da bir araya getiren şenlik, İstanbul’u üniversite tiyatroculuğu için Avrupa’nın çekim merkezi haline getirmeyi amaçlıyor.Program ve atölyeler hakkında daha detaylı bilgi almak için ;Yazı: Tuğçe Bozkurt (MİHA)