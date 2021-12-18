Avrupa ülkeleri Covid-19 kısıtlamalarını geri getiriyor

Avrupa genelinde ülkeler, yeni dalga Koronavirüs enfeksiyonlarının önüne geçmek için tekrar sıkı tedbirler devreye sokmaya başlıyor. Virüsün çok hızlı yayılan ve kıtayı etkisi altına alan Omicron varyantının neden olduğu yeni kısıtlamalara karşı, Paris’ten Barcelona’ya kadar birçok kentte protesto çağrıları da yapılıyor.

Vaka sayılarının yükselmesi Fransa’yı alarma geçirirken, Avusturya da seyahat kısıtlamalarını sertleştirdi. Paris, havai fişekli Yeni Yıl kutlamalarını iptal ederken, Danimarka’da da sinema ve konser salonları, eğlence parkları ve müzelere kepenk vuruldu. İrlanda barlara 20.00'den’den sonra yasak getirirken, iç ve dış mekandaki etkinliklere katılımlara da sınırlamalar koydu.

VOA Türkçe'nin haberine göre İrlanda Başbakanı Micheal Martin, halka seslendiği konuşmasında, yeniden dirilen virüse karşı hayatları ve geçimleri korumak için yeni kısıtlamaların gerekli olduğunu vurguladı. Martin, “Bunların hiçbiri kolay değil. Hepimiz COVID ve gerektirdiği kısıtlamalar yüzünden çok yorgunuz. İniş-çıkışlar, hayal kırıklıkları, yılgınlıklar herkes üzerinde büyük hasar bıraktı. Ama yüzleştiğimiz gerçeklik de bu” ifadelerini kullandı.

Hollanda'da kısmi kapanmanın genişletilmesi gündemde

Diğer ülkelerde bunun da ötesine gidilebileceğinin işaretleri var. Hollanda hükümetinin bakanları bugün, zaten yürürlükte olan kısmi kapanma uygulamasının daha da katılaştırılmasını tavsiye eden uzmanlar heyetinin önerisini görüşüyor.

Takviye doz uygulamaları hızlandırıldı

Geçen hafta yeni vaka sayılarının rekorlara ulaştığı İngiltere’de de hükümet, iç mekanlarda maske zorunluğunu daha önce yeniden getirmiş ve gece kulüpleriyle büyük etkinliklere katılmak isteyenlere aşı kartı ya da negatif sonuçlu Koronavirüs testi göstermeleri şartı getirmişti. Şimdiyse bilim insanları hastanelerin aşırı yük altında kalmasını önlemek için hükümetin daha da ileri adımlar atması gerektiği uyarısında bulunuyor.

İngiltere ve diğer ülkeler ayrıca, iki doz aşıların Omicron’a karşı daha az etkili olduğunu gösteren ilk veriler üzerine takviye dozları uygulama hızını arttırıyor. İngiltere’de alışveriş merkezleri, katedraller ve futbol stadyumları, toplu aşılama merkezlerine dönüştürüldü.

"Omicron 'şimşek' hızıyla yayılıyor"

Fransa’da da hükümet, Çarşamba gününden itibaren 5-11 yaş arası çocukları aşılamaya başlayacağını açıkladı. Başbakan Jean Castex, Omicron varyantının “şimşek” hızıyla yayıldığını belirterek, restoranlara, kafelere ve diğer kamu mekanlarına girişte aşı kartı gösterme zorunluğu getirilmesini hükümet olarak teklif ettiklerini söyledi. Teklifin hayata geçmesi için parlamento tarafından onaylanması gerekiyor.

Aşı kartı zorunluluğu ve yeni kısıtlamalara karşı Paris, Londra ve İtalya’nın Torino kenti gibi bazı Avrupa kentlerinde protesto eylemleri düzenleniyor.