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Bilim / Teknoloji

Avrupa uçuşlarına 'kablosuz internet' geliyor

Hizmetin 2016 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor

05 Haziran 2014 16:09

Jonathan Amos
BBC Bilim Muhabiri

 

İngiliz uydu ve telekomünikasyon şirketi Inmarsat, Avrupa içi uçuşlarda internet bağlantısını sağlayacak projesini açıkladı.

Şirket, cep telefonları için kullanılan baz istasyonlarını gökyüzüne doğrultarak, uçaklara internet sağlamayı planlıyor.

Yeni teknikle, uçaktaki yolcuların kesintisiz kablosuz internet bağlantısına ulaşabileceği belirtiliyor.

Şirket, projeyi piyasaya daha yeni duyurdu. Ancak İngiliz Havayolları (British Airways) hızlı davranarak, bu hizmeti veren ilk şirket olmak için ön görüşmelere başladı.

 

Kayıp uçağı ararken tanındı

 

Inmarsat, Malezya Havayolları'na ait kayıp uçağın aranması çalışmalarında yer almıştı.

Arama çalışmalarına sağladığı katkı, şirkete uluslararası tanınırlık kazandırdı.

Inmarsat, İngiltere'nin en büyük uzay şirketi.

Şirket yakında "Global Xpress" adlı, mobil uydu iletişim ağını hizmete sunacak. Bu yeni teknolojinin değeri 1.6 milyar ABD dolarını buluyor.

Uzay teknolojisini yeryüzüne getiren şirket, "Global Xpress" ile uzak mesafedeki müşterilere iletişim olanağı sağlayacak.

Böylece gemiler, petrol ve doğalgaz çıkarma tesisleri, uzak bölgelerdeki silahlı kuvvetler, afet bölgelerindeki yardım kuruluşları ve sorunlu bölgelerden bildiren bildiren gazetecilerin internete ulaşabilmesi mümkün kılınacak.

Bu teknoloji uçakları da kapsayacak. Ancak şirket, uçaklara ilişkin farklı bir proje öngörüyor. Buna göre uçaklardaki proje, baz istasyonlarının kullanılması nedeniyle, coğrafi olarak Avrupa'yla kısıtlı tutulacak.

Şirket, Avrupa sınırları dışına çıkan uçakların "Global Xpress" hizmetine geçerek, internet kullanmaya devam edebileceğini belirtiyor.

Uygulama, GoGo adlı ABD'li şirketin hizmetine benziyor. GoGo, 2008 yılından bu yana ABD içindeki ticari uçuşlarda yolculara internet sağlıyor.

GoGo, gerekli radyo frekansı dilimlerine erişim hakkına sahip. Bu erişim sayesinde de uçaklarda internet hizmeti verebiliyor.

 

'Europasat' uydusu üretilecek

 

Avrupa Komisyonu Inmarsat'a 2009'da benzer bir hizmet sağlaması için lisans vermişti. Şirket, o günden beri lisansını kullanabileceği iyi bir projenin peşindeydi.

Bu yeni teknolojiyi sağlayacak olan uydunun adı "Europasat" olacak. Uydunun kurulumu Hellas-Sat adlı bir şirketle birlikte yürütülecek ve her iki şirket, masrafları paylaşacak. Hellas-Sat, "Europasat"ı kendi işleri ve amaçları doğrultusunda kullanabilecek.

Hizmetin 2016 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

 

BBCTürkçe

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