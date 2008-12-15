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'Avrupa turuna çıktık'

Özcan Deniz, sevgilisi Fahriye Evcen ile Avrupa turundan döndü. Havaalanında gazetecilere görüntülendi.

15 Aralık 2008 02:00

Özcan Deniz, sevgilisi Fahriye Evcen ile Avrupa turundan döndü. Havaalanında gazetecilere görüntülendi.

Özcan Deniz, oyuncu sevgilisi Fahriye Evcen'le bayram tatili için gittiği Almanya'dan Türkiye'ye döndü. Atatürk Havalimanı'nda objektiflere yakalanan Deniz ve Evcen gazetecilerin ısrarlı sorularına yanıt vermeyip sadece Avrupa turuna çıktıklarını söyledi. Bagajlarını beklerken kol kola olan çift, havalimanından da el ele çıktı.

Deniz ve Evcen çiftin havaalanında bagajlarını beklerken, el ele ve kol kola olmaları dikkatlerden kaçmadı. 





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