Avrupa, Türkiye'de polisin şiddet kullanmasını yakın takibe aldı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının uygulanışının denetleyicisi olan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Türkiye'de polisin toplu gösterilerde aşırı şiddete başvurmasını yakın takibe aldı.

Karar, polisin 'yasadışı ama barışçıl' gösterileri dağıtırken kullandığı aşırı güçle ilgili olarak AİHM gündemine taşınmış ve karara bağlanmış 37 dava kararının uygulanma süreci kapsamında bugün Strasbourg'da düzenlenen toplantıda alındı.

Kararda, Türkiye'de polisin toplu gösterileri dağıtırken aşırı güç kullanmasının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine aykırı olduğuna dair AİHM'nin 2006 yılındaki ilk hükmüne rağmen, Ankara'ya karşı Strasbourg Mahkemesi'ne benzer şikayetlerin gelmeye devam ettiği vurgulandı.

Kararda, Türk hükümetinden barışçıl toplu gösterilere müdahale konusundaki yasal mevzuatı gözden geçirmesi istendi.

Avrupa Konseyi, ilgili makamlara özellikle barışçıl gösterilerde toplanma özgürlüğüne müdahalenin gerekliliğini değerlendirme mecburiyeti getirecek yasal bir düzenleme istiyor.

Avrupa Konseyi, polisin güce başvurmasının gerekliliği, orantılılığı ve makuliyetinin kontrol süreci ve aşırı güce başvuran polisiler hakkındaki yasal işlemler hakkında da Türk hükümetinden bilgi talebinde bulundu. Avrupa Konseyi ayrıca polisin biber gazı kullanımı kurallarının da gözden geçirilmesini istiyor. AİHM bu konuda geçtiğimiz haftalarda Türkiye'yi mahkum eden bir karar almıştı.

Kararda Türk hükümetinden bu bilgiler dışında aşırı güç kullanan güvenlik güçlerine karşı başlatılan soruşturmalar hakkında da Avrupa Konseyi'ne bilgi vermesi isteniyor.

Güvenlik güçlerinin toplu gösterilerde aşırı güce başvurmasının Türkiye'de 'sistemik bir sorun' haline geldiğini de belirten Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, bu konuda gündeminde olan AİHM kararlarını normal izleme sürecinden çıkarıp 'geliştirilmiş inceleme usulüne', yani yakın takibe almayı da kararlaştırdı.

Bu da polisin toplu gösterilerde aşırı güce başvurmasıyla ilgili AİHM gündemine taşınmış ve karara bağlanmış davaların bundan böyle Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin AİHM kararlarının uygulanmasıyla ilgili her üç ayda bir düzenlediği toplantıların devamlı gündeminde olacağı anlamına geliyor.

AİHM gündeminde konuyla ilgili karara bağlanmış 40'ın, karara bağlanmayı bekleyen 130'un üstünde dava bulunuyor.