Avrupa Tiyatro Konvansiyonu toplandı

Avrupa Tiyatro Konvansiyonu (ETC) Güz Genel Kurulu Toplantısı, çeşitli Avrupa ülkelerinden tiyatro yöneticilerinin katılımıyla İstanbul'da başladı.



Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantının açılışında konuşan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Lemi Bilgin, Avrupa Tiyatro Konvansiyonu Güz Genel Kurulu'na ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.



Devlet Tiyatrolarının kuruluşunun 60'ıncı yılına girdiklerini ve bir tek sahneden bugün 800 sahneye ulaştıklarını ifade eden Bilgin, 15 yerleşik merkezde, her gece 40-50 arasında perde açan büyük bir kuruluş olduklarını bildirdi.



Bilgin, Devlet Tiyatrolarının, tamamen devletten ödenek alan ciddi bir kuruluş olduğunu belirterek, "Tiyatro paylaştıkça zenginleşen, zenginleştikçe güç kazanan, güçlendikçe dünya barışına katkı sağlayan sanat dallarının başında geliyor. Bu nedenle birlikte daha güzel projelere imza atacağız" dedi.



Avrupa Tiyatro Konvansiyonu Başkanı Jean Claude Berutti de artık devletlerin, tiyatronun gelişiminde çok büyük önem arz ettiğini bu nedenle yarınlardan beklentiler konusunda çok dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.



Avrupa Tiyatro Konvansiyonu'nun oldukça iyi durumda olduğunu, çünkü üyelerde büyük bir yenilenme gerçekleştirildiğini anlatan Berutti, oluşumun tanınması için çok ciddi politik bir çalışma yaptıklarını kaydetti.



Toplantıda daha sonra kurul konularının detayları ele alındı.