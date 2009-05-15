Avrupa telekomünikasyon ağ operatörleri İstanbul'da

Avrupa Telekomünikasyon Ağ Operatörleri Birliği (European Telecommunication Network Operators Association - ETNO) üyesi telekom operatörleri, Türk Telekom'un ev sahipliğinde İstanbul'da bir araya geldi.



Telekom operatörlerinin üst düzey yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen konferansa ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşan Türk Telekom Genel Müdürü Paul Doany, Türk Telekom'un, ETNO'nun aktif kurucu üyesi olduğunu belirterek, İstanbul'daki toplantıya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.



Doany, telekom operatörlerinin bu dönemde karşılaştıkları zorluklara işaret etti.



Türkiye'de geniş bandın hane halkına göre penetrasyon oranının yaklaşık yüzde 32 seviyesinde bulunduğunu ancak, potansiyelin bunun üzerinde olduğunu ifade eden Doany, evrensel hizmetlere önem verdiklerini anlattı.



Doany, konferansta, yeni nesil şebekelerin yatırım ve paylaşım fiyatları konusunu ele aldıklarını, bakır ve fiberin karşılaştırmasını yaptıklarını anlattı.



Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Doany, yatırımlara ilişkin bir soru üzerine, şunları söyledi:



"Türk Telekom'un alt yapı yatırımlarına bakacak olursak, bugüne kadar sözleşmeye bağlanan tutar 4,5 milyar lira seviyesinde. Şu anda, kabine kadar olan şebeke için yatırımlar devam ediyor. Burada sözleşmeye bağlanan rakam ise toplamda 1,5 milyar lira civarında ve 3-5 yıllık bir sürede gerçekleşecek. Fiber yatırımları ile yeni nesil şebekenin kurulumu sağlanacak ve bugün 8 megabitlik hızların çok daha geniş bir erişimde 32 megabit hızlara kadar yükselmesinden bahsediyoruz. Ayrıca, şebekeye yaptığımız bu yatırımlar ile IPTV gibi katma değerli inovatif ürünlerde verilebiliyor olacak. Biliyorsunuz Türk Telekom Grubu olarak IPTV ürününü bu yıl içinde sunmaya hazırlanıyoruz."



Yeni nesil şebeke yatırımları...



Yeni nesil şebeke yatırımları konusunda Avrupa'da yaşanan tartışmanın, yapılacak bu yüksek tutarlı yatırımların riskinin paylaşımı ve diğer operatörlere kullandırımı sırasında fatura edilecek fiyatlar ile ilgili olduğunu belirten Doany, "Bu ülkelerde yeni nesil şebekenin regülasyonu konusunda mutabakat olmadığı için bu yatırımlar bekliyor. Ancak biz Türk Telekom olarak bu tartışmaların sonucunu beklemiyor ve yeni nesil yatırımlarımızı yapıyoruz. Ama yine de daha uzun dönemde fiber yatırımları ile ilgili bir fiyat öngörüsü bekliyoruz. Çünkü ilelebet bu şekilde devam edemeyebiliriz" diye konuştu.



Burada kısa süre önce gerçekleşen British Telecom örneğinin verilebileceğini ifade eden Doany, şöyle devam etti:



"Yeni nesil şebekenin yatırımı sonrasında toptan fiyatı belirlemek yatırımı yapan şirkete, yani BT'ye bırakıldı. Bu önemli bir gelişme. Ancak, burada mobil sektörde olmayan şekilde altyapı yatırımlarının yapılıp maliyetin daha altında fiyatlarda rakiplerinize kullandırımı söz konusu. Böylece sizin rakibiniz sizin şebekenizi kullanarak sizin fiyatınızdan daha düşük ücretler sunabiliyor. Mobil sektörde böyle bir durum söz konusu değil. Bunu şu örnekle anlatayım; Bir ev inşa ediyorsunuz ve satmak istiyorsunuz. Ancak size bir kısmını satamayacağınız söyleniyor ve maliyetinizin altında başka birisine verilmesi gerektiği belirtiliyor. Bu kişi de sizin satış fiyatınızdan daha düşük bir fiyata bu evi satıyor. Eğer çok istiyorsa kendi evini yapabilir. Bu fiyatlar ara bağlantıdan farklı. Bunlar şebeke kullanım fiyatları ama ara bağlantı şirketlerin birbirine bağlantı durumda ödedikleri fiyat."



"Rekabet için hızlı şebekelere ihtiyaç var"



ETNO Yönetim Kurulu Başkanı Alfredo Acebal ise rekabet edebilmek için hızlı şebekelere ihtiyaç duyduklarını söyledi.



Acebal, ETNO'nun bir çıkar grubu olduğunu, politikacılara endüstrinin ihtiyaçlarını bildirdiklerini anlattı.



Burada iyi politikalara duyulan ihtiyaca işaret eden Acebal, "Yatırımlar büyümeye yapılmalı. Bu aynı zamanda Türkiye için de geçerli. Türkiye'nin rolü her geçen gün artmaktadır. Çok önemli yatırım imkanları var. Yatırımlara çok büyük ihtiyaç var. Yatırımlar networklere yapılmalı" diye konuştu.



Acebal, mobilin sabit ile sıkı yarış içinde olduğuna dikkati çekerek, düzenleyicilerin bu teknolojileri piyasa analizlerinde göz önüne almak zorunda kalacağını söyledi.



Regülasyonlarda istikrar ve öngörülebilirlik görmek istediklerini dile getiren Acebal, politika yapıcılardan istenenin, toptan fiyata ilişkin düzenlemeler olduğunu, burada istikrar beklediklerini kaydetti.



"Düzenlemeler yatırımcıları teşvik etmeli"



ETNO Genel Sekreteri Michael Bartholomew ise ETNO'nun ticari birlik olarak 36 ülkede mevcut olduğunu bildirdi.



Toplantının Türkiye'de gerçekleşiyor olmasının çeşitli nedenleri bulunduğunu belirten Bartholomew, Türk Telekom'un ETNO'nun kurucu üyesi olduğunu, 16 yıldan daha fazla süredir birlikte çalıştıklarını anlattı.



ETNO üyelerinin büyük yatırımlar yaptığını bildiren Bartholomew, toplantıda genişbant şebekeleri nasıl gerçekleştirebilecekleri üzerinde durduklarını söyledi.



Küresel krizin etkilerine işaret eden Bartholomew, telekom sektörünün, krizden kurtulmanın yolu olduğunu belirterek, yaratılan istihdama dikkatiçekti.



Sektördeki düzenlemelerden bahseden Bartholomew, "Biz öyle düzenleme görmek istiyoruz ki yatırımcıları teşvik edebilelim. Eski bakır tabanlı networkleri, kuralları dijital çağa uygulayamazsınız. Tabii burada hükümetlerin de önemli bir rolü var. Kamu otoriteleri gerekli koşulları yaratsınlar, özel yatırımcılar için artan mevzuat değil talebin artmasına önem versinler" diye konuştu.



Türkiye'de çok rekabetçi ve canlı bir piyasa bulunduğunu belirten Bartholomew, "Türk Telekom'un planlarını biliyorum. Türk Telekom çok iddialı. Türkiye'de başka piyasalarda olduğu gibi çok sayıda kişi mobil telefon kullanıyor. Bununla baş etmemiz gerekiyor. Türkiye'de sağlıklı rekabet olduğunu düşünüyoruz" dedi.

