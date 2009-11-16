'Avrupa tarihi Osmanlı arşivlerinden yazıldı'

T24 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türk kültürünün Avrupa kültürünün bir parçası olduğunu, "Osmanlı arşivi açılmasaydı Avrupa'nın tarihinin yazılamayacağını" söyledi.



İspanya'ya resmi ziyarette bulunan Davutoğlu, başkent Madrid'de "Nueva Economia Forum" adlı sivil toplum örgütünün düzenlediği "Türkiye, İspanya: Akdeniz'in İki Ucu, Küresel Barış ve Güvenliğe Katkılar" başlıklı toplantıda konuştu.



Davutoğlu, Avrupa Parlamentosu Başkanı Jerzy Buzek'in bir İspanyol gazetesine verdiği demeçte "Kültürel mirası, Türkiye'nin AB sürecini zora sokuyor" şeklinde bir ifade kullanmasıyla ilgili olarak, "Türk kültürünün Avrupa kültürünün bir parçası olduğunu göstermek için yüzlerce sebep bulabilirim. Osmanlı arşivi açılmasaydı Avrupa tarihi yazılamazdı. Hoşunuza gitse de, gitmese de, Türkiye Avrupa'nın bir parçası. Diyelim ki Türkiye AB'ye adaylığını geri çekti. AB'nin sorunları bitecek mi? 19. yüzyılda değiliz. Türk kültürünü inkar edebilirsiniz, ama Avrupa'da yaşayan milyonlarca Türk'ü inkar edebilir misiniz?" diye konuştu.



Türkiye'nin AB üyeliği



İspanya'nın 2010 yılının ilk yarısında üstleneceği AB dönem başkanlığından Türkiye'nin "büyük beklentileri ve umudu" olduğunu söyleyen Davutoğlu, "İspanya, Türkiye'nin aktif ve stratejik olduğunu anlıyor, ayrıca Türkiye'nin ekonomik kapasitesinin de farkında. İspanya'nın AB dönem başkanlığı Türkiye ile AB arasında sadece yeni fasıllar açılmasında değil, siyasi olarak yakınlaşma bağlamında da etkisini gösterecektir" dedi.



İran'ın nükleer faaliyetleri



İran'ın nükleer enerji programıyla ile ilgili bir soruya Davutoğlu, "Türkiye ne bölgesinde, ne de dünyada nükleer silah istemektedir. Ama aynı zamanda barışçıl amaçla nükleer programın da haklılığı olduğunu düşünmektedir. Yaratıcı bir çözüm bulmak için çalışmalara devam ediyoruz. Biz iyimseriz, tüm sorunlar diplomasi kanalıyla çözülebilir" cevabını verdi.



Ermenistan ile ilişkiler



Davutoğlu, başka sorular üzerine, Türkiye'nin Ermenistan ile ilişkilerini normalleştirme arzusunda olduğunu, Kıbrıs'ta kısa vadeli taktiksel değil, geleceğe yönelik sürdürülebilir bir barış politikası izlediklerini, "demokratik açılım" sürecinde Türkiye'de herkesin açık bir şekilde her şeyi konuştuğunu ve terörizmle her yönde mücadele sürdürülürken, diğer yandan tüm sorunların çözümünü umduklarını kaydetti.



İspanya'dan AB üyeliğine destek



Bu arada, toplantıda konuşan İspanyol hükümetinin AB ile ilişkilerden sorumlu Devlet Sekreteri Diego Lopez Garrido, "İspanya'nın şüphe götürmeyecek şekilde Türkiye'nin AB'ye tam üye olmasını desteklediğini" belirtti.



Tam üyelik müzakerelerin devam etmesi ve Türkiye'nin de yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini ifade eden Garrido, ülkesinin 2010'un ilk yarısında üstleneceği AB dönem başkanlığı sırasında Türkiye ile müzakerelerde mümkün olan tüm yeni fasılları açmak istediklerini bildirdi.



Garrido, Lizbon Anlaşması'nın yürürlüğe girmesiyle Türkiye'nin enerji ve güvenlik alanlarında stratejik öneminin daha iyi anlaşılacağını belirterek, "Türkiye, istikrar ve barışa tutkun olan ülkeler arasında bir köprüdür" dedi. Garrido, Türkiye'nin özellikle Akdeniz'de modernleşme, barış ve istikrara büyük katkı sağlayabileceğini söyledi.

