"Avrupa Süper Ligi" rüyası başlamadan bitti; 10 maddede krizin 72 saati

T24 Spor

Avrupa futbolunda deprem etkisi yaratan "Süper Lig" projesi başlamadan sona erdi. Kurulduğu andan itibaren gelen tepkiler üzerine kulüpler, teker teker bu organizasyona katılmayacaklarını açıkladı. Son olarak "Süper Lig"in başkanı Florentino Perez, söz konusu ligin askıya alındığını bildirdi.

Avrupa'nın 12 dev kulübü, 19 Nisan Pazar günü "Avrupa Süper Ligi"ni resmen kurduklarını açıkladı ve en kısa sürede organizasyonun başlayacağını bildirdi. Bu açıklamanın ardından UEFA, FIFA ve ülke futbol federasyonları, 12 takıma karşı sert bir tepki verdi ve bu kulüplere yaptırım uygulanacağı hatta söz konusu organizasyonda oynayacak futbolcuların milli takımlarda ülkelerini temsil etmelerinin engellenebileceğini ifade etti.

Kurumların verdiği tepkinin dışında, futbolun belki de en önemli unsuru olan taraftarlar, "Süper Lig"in karşısında olduklarını ifade eden bildiriler yayımladı ve katılan takımlara karşı çıktı. Özellikle İngiltere'den bu turnuvaya katılacağını açıklayan takımların taraftarları, kendi kulüplerini protesto etmek için sokaklara döküldü.

Gelen tepkiler üzerine Süper Lig'e katılan takımlar, teker teker organizasyondan çekildiklerini açıklayan bildiriler yayımladı. Tüm yaşananların sonunda Avrupa Süper Ligi'nin başkanı Florentino Perez, ligin askıya alındığını resmen bildiren bir açıklama yaptı.

İşte Avrupa futbolunda deprem etkisi yaratan 72 saatte yaşananlar:

1 - Avrupa Süper Ligi resmen kuruldu

Avrupa’da 12 büyük kulübün ortak açıklamasıyla Avrupa Süper Ligi’nin kurulduğu resmen açıklandı. İspanya'dan Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid; İngiltere'den Liverpool, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Chelsea ve Tottenham Hotspur; İtalya'dan ise Juventus, Inter ve Milan kulüplerinden yapılan ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi'nin kurulması kararı duyuruldu. Organizasyona Alman ve Fransız takımları katılmadı.

Yapılan açıklamada kısa süre içerisinde başlaması planlanan oluşuma 3 kulübün daha dahil olacağı belirtildi. 15 kurucu kulüple birlikte toplamda 20 kulübün mücadele edeceği Süper Lig’de, 5 takımın her sezon değişeceği kaydedildi.

2 - UEFA ve ülke federasyonlarından ortak bildiri: Artık yeter!

UEFA, Premier Lig, La Liga ve Serie A yönetimleri ortak bir açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada Avrupa Süper Ligi'ne katılacak kulüplerin UEFA ve FIFA organizasyonlarından men edileceği duyuruldu.

UEFA tarafından yayımlanan açıklama şöyleydi:

"Avrupa Süper Ligi'nin yaratılmaya çalışıldığını duyduk. Bu gerçekleşirse bu komik projeyi durdurma çabalarımızda birleşik kalacağız. Bu, futbol toplumunun dayanışmaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu bir dönemde birkaç kulübün kendi çıkarlarına dayanan bir projedir.

Bunun olmasını önlemek için hem adli hem de sportif olarak her seviyede bizim için mevcut olan tüm önlemleri alacağız. Futbol açık maçlara ve spor liyakatine dayanır, başka bir şekilde olamaz.

Daha önce FIFA ve altı Federasyon tarafından açıklandığı gibi ilgili kulüplerin yerli, Avrupa veya dünya düzeyinde başka herhangi bir yarışmada oynaması yasaklanacak ve oyuncuları milli takımlarını temsil etme fırsatından mahrum bırakılacak.

Bu senaryoya imza atmayan Fransız ve Alman kulüplerine teşekkür ederiz. Böylesine bir projeye karşı savaşımızda bize katılmak isteyen futbol aşıklarına, taraftarlara ve politikacılara çağrı yapıyoruz. Azınlık bir grup, uzun süredir sadece kendini düşünmekte ısrar ediyor. Artık yeter!"

Avrupa Süper Ligi ve Real Madrid Başkanı Perez

3 - Avrupa Süper Ligi Başkanı Perez'den UEFA ve FIFA'ya rest: Kendi Dünya Kupa'mızı kurarız

Real Madrid Başkanı ve Avrupa Süper Ligi'nin ilk başkanı Florentino Perez, "Futbola her seviyede yardımcı olacağız ve onu hak ettiği yere götüreceğiz. Futbolun dünyada 4 milyardan fazla taraftarı var ve dünyadaki tek küresel spor. Büyük kulüpler olarak bizim sorumluluğumuz onların isteklerine cevap vermektir" ifadelerini kullandı.

UEFA ve FIFA'nın olası yaptırımları hakkında konuşan Perez, "Avrupa Süper Ligi, futbolu hak ettiği yere taşıyacak. Futbol, 4 milyar izleyicisi olan bir spor. Bu insanların ihtiyaçlarını karşılamak, futbolu hak ettiği yere taşımak bizim gibi büyük kulüplerin sorumluluğudur. Bu turnuvada forma giyen oyuncuların Dünya Kupası'nda oynamalarına izin verilmezse, biz de kendi Dünya Kupası turnuvamızı oluştururuz. Hiç problem değil" dedi.

4 - Eski futbolculardan tepki geldi: "Açgözlüler"

Eski Manchester United kaptanı Garry Neville, "Bu tam anlamıyla aç gözlülüktür. Manchester United, Arsenal ve Tottenham daha Şampiyonlar Ligi'nde bile oynamıyor. Avrupa Süper Ligi'nde mi olacak? Bu lige katılanların puanlarını, gelirlerini düşürün. Ceza verin! Gerçekten midem bulandı! Liverpoool 'halkın kulübüyüz' der. United'ı işçiler kurdu. Bu büyük bir rezalet!" ifadelerini kullandı.

Yine Manchester United'ın simge isimlerinden Rio Ferdinand, "Bu ayrılıkçı 12 kulüp, futbola resmen savaş açtı. Utanç vericiler. Her şeyi tamamen para üzerine kurmak istiyorlar!" dedi.

Başka bir United efsanesi olan Roy Keane, "Para, açgözlülük. Açıkçası, FIFA'dan henüz bir şey duymadık ama kulağa hoş gelmiyor, umalım ki saf bir açgözlülük olduğu için bunu durdururlar. Büyük kulüplerden bahsediyoruz. Bayern Münih dünyanın en büyük kulüplerinden biridir. En azından bir direniş gösterdiler, bu da iyi bir başlangıç" diye belirtti.

Liverpool efsanesi Jamie Carragher durumu "utanç verici" olarak nitelendirirken sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Liverpool ne kadar utanç verici hale geldi, bu kulüpte bizden önce gelen ve aynı derecede utanacak birçok insanın olduğunu düşünüyorum" diye yazdı.

5 - İngiliz takımlarının taraftar derneklerinden tepki geldi, futbolseverler sokaklara döküldü

Avrupa Süper Ligi'ne katılacağını duyuran altı İngiliz takımının tamamının taraftar dernekleri, söz konusu organizasyona karşı çıktı.

Arsenal Taraftarlar Derneği, yeni ligin futbola dair her şeyi öldüreceğini belirtti ve "Buna karşı çıkmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi. Dernek yönetimi bu turnuvaya katılmanın, Arsenal kulübünün sonunu getireceğini savundu.

Chelsea Taraftarlar Derneği de yeni oluşuma tamamen karşı olduklarını duyurdu. Dernek, "Böylesi bir Süper Lig, para için açık rekabeti yok eder" ifadelerini kullandı.

Liverpool'un taraftar derneği Spirit of Shankly, kulübün sahibi olan ABD'li FSG şirketinin "aç gözlülükle para peşinde koşarken taraftarları göz ardı ettiğini" belirtti ve ekledi:

"Futbol onların değil bizimdir. Futbol kulübümüz de onların değil bizimdir."

Leeds United taraftarları maç öncesi açtıkları bir pankartta ESL projesini Arjantinli eski futbolcu ve teknik direktör Marcelo Bielsa'nın sözleriyle eleştirdi: "Futbolun dünyadaki en popüler spor olmasının nedenlerinden biri de zayıfın güçlüyü yenebilmesidir."

"Bu turnuvanın motivasyonu açgözlülük"

Manchester City Resmi Taraftarlar Derneği, kulüp yönetiminin bu kararı alırken hiçbir şekilde kendilerine danışmadığını duyurdu:

"Bu turnuvanın motivasyonu açgözlülükmüş gibi gözüküyor. Kulüp yönetiminin taraftarlara hiçbir bilgi vermemesi, bu kararı alanların futbol geleneklerine hiçbir saygısı olmadığını gösteriyor."

"Diğer tüm taraftar örgütleriyle birlikte bu plana karşı savaşmakta kararlıyız."

Manchester United Taraftarlar Derneği de "Zengin kulüplerin kendi seçtikleri takımlardan oluşan ve kapalı bir sistem olan Süper Lig, futbola dair her şeye ve Manchester United'ın değerlerine aykırıdır" dedi.

Dernek, küresel bir pandemi döneminde böylesine "bencilce" bir adım atılmasının futbola hakaret olduğunu savundu.

Tottenham Hotspur Taraftarlar Derneği ise kulüplerinin Avrupa'da kupa kazanan ilk Britanya takımı olduğunu hatırlattığı açıklamasında, "Kulüp yönetimi kulübe, tarihine ve bu oyunu özel yapan sihre ihanet etmiştir" ifadelerini kullandı.

FIFA Başkanı Infantino ve UEFA Başkanı Ceferin

6 - UEFA Başkanı Ceferin ve FIFA Başkanı Infantino'dan açıklama

UEFA’nın İsviçre’nin Montrö kentinde düzenlediği kongresinde başkan Aleksander Ceferin ve FIFA Başkanı Gianni İnfantino açıklamalarda bulundu. İki başkan da Avrupa Süper Ligi’ne karşı olduklarını yinelerken, kurucu üyelerin hatalarından dönmeleri gerektiğini vurguladı.

Kongrede bir konuşma yapan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ise futbolun tarihine saygı gösterilmesi gerektiğini vurgularken, “Bencillik dayanışmanın yerini aldı. Para şöhretten daha önemli hale geldi. Açgözlülük sadakatten daha önemli. Bazıları için taraftarlar tüketici, taraftarlar müşteri ve yarışmalar ürün haline geldi. Futbol herkese aittir çünkü futbol mirasımızın bir parçasıdır. Tarihe saygı ve geleneğe saygı göstermeliyiz. Bugünkü büyük kulüpler geçmişte büyük kulüpler değildi ve gelecekte büyük kulüpler olacaklarının garantisi yok. Futbol dinamiktir, öngörülemez. Onu harika bir oyun yapan da budur. Bugün büyük ve dokunulmaz olduklarını düşünen kulüplerin nereden geldiklerini hatırlamaları gerekir. Ve bugün Avrupa’da dev bir kulüp olarak anılıyorlarsa bunun kısmen UEFA sayesinde olduğunu anlamalılar” ifadelerini kullandı.

Ceferin, "UEFA organizasyonlarının Atalanta, Rangers, Dinamo Zagreb ve Galatasaray'a ihtiyacı var. Herkesin bir şansı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Hayalleri canlı tutmamız gerek. Şu anki büyük kulüpler, geçmişte büyük bir kulüp değildi" dedi.

FIFA Başkanı Gianni İnfantino, kongrede yaptığı açıklamalarla UEFA’ya tam destek verdiklerini vurguladı. İnfantino, “Özel bir lig olan ve mevcut kurumlardan bir kopuş sağlayan Süper Lig’in kurulmasını şiddetle reddediyor ve UEFA’ya tam destek veriyoruz. Bazıları kendi yoluna gitmeyi tercih ederse o zaman seçimlerinin getirdiği sorumluluklarla yaşamak zorunda kalırlar. Somut olarak bir organizasyonun ya içindesinizdir ya da dışında. Bazıları için kısa vadeli kazanç için ortaya atılacak çok şey var. İnsanlar çok dikkatli düşünmeli” diye konuştu.

7 - İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Hükûmetimiz Avrupa Süper Ligi projesini bitirecek

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere sınırları içerisinde Avrupa Süper Ligi maçlarının oynanmasını yasaklayacak bir yasa çıkarabileceklerini açıkladı.

Futbol dünyasında Avrupa Süper Ligi tartışmaları devam ediyor. Art arda gelen açıklamaların ardından İngiltere Hükümeti de görüşünü açıklayarak, lige katılan 6 takıma gözdağı verdi.

Ülke takımlarının söz konusu lige katılmalarını engelleyerek bir yasa çıkaracaklarını belirten İngiltere Başbakanı Boris Johnson yaptığı açıklamada “Hükûmetimiz, Avrupa Süper Ligi projesini bitirecek. Bu konuda kararlıyız ve bu kararlığımızı herkes görecek” derken; Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City ve Tottenham’a mesaj gönderdi.

İngiltere Spor Bakanı Oliver Dowden da “6 İngiliz kulübünün Avrupa Süper Ligi’ne katılımlarını engellemek için her şeyi yapacağız” dedi.

8 - Liverpoollu futbolculardan ortak bildiri, Klopp ve Guardiola'dan Süper Lig'e tepki!

Avrupa Süper Ligi'ni kuran takımlardan biri olan Liverpool'da futbolcular, bu organizasyonun yapılmasını istemedikleri bir bildiri yayımladı. Liverpool takımı futbolcuları bu bildiriyi kendi sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Bildiride, "Avrupa Süper Ligi'nin yapılmasını istemiyoruz. Takım olarak görüşümüz bu şekilde. Bu kulübe ve taraftarına olan bağlılığımız mutlak ve koşulsuzdur. Asla yalnız yürümeyeceksiniz" ifadeleri yer aldı.

Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasının sadece parayla ilgili olduğunu ve iki yıl önceki fikirlerinin değişmediğini belirten Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp, "Süper Lig konusunda fikrim değişmedi. İnsanlar mutsuz, bunu anlıyorum. Ben ve futbolcular sürece dahil değiliz. Şampiyonlar Ligi ile ilgili bir sorunum yok, futbolun rekabet faktörünü seviyorum. West Ham'ın Şampiyonlar Ligi'nde olabilme olasılığını seviyorum" şeklinde konuştu.

Süper Lig'in sadece daha fazla parayla ilgisi olduğunu belirten Alman çalıştırıcı, "12 kulübün bunu neden yaptığını tam olarak bilmiyorum. Bu daha fazla parayla ilgili, başka bir şey değil" dedi.

Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola da yeni kurulan organizasyona karşı çıkarak, "Kulübümü destekliyorum, bu camianın bir parçası olmaktan dolayı mutluyum ancak benim de kendime ait görüşlerim, düşüncelerim var. Açıklama yapılmadan birkaç saat önce Avrupa Süper Ligi'nde olacağımızı öğrendim. Başkan futbolun nereye gittiğine dair daha net konuşabilir ancak durum bizim için rahatsız edici çünkü tamamıyla her şeyi bilmiyoruz. Başarı garanti edilir ve mağlubiyetin bir anlamı kalmazsa bu, spor olmaktan çıkar. Spor, mağlubiyetin anlamı olmazsa spor değildir. Neden bu kararı aldıkları açıklığa kavuşturulmalı. Mesela Ajax, tüm başarılarına rağmen neden buraya dahil edilmiyor? Bu tüm dünyayı ilgilendiren bir konu ve açıklığa kavuşturmak zorundalar. Bunu defalarca söyledim, ben başarılı bir Premier Lig istiyorum. Sadece en tepedeki takımı başarılı olan bir lig değil" ifadelerini kullandı.

9 - 12 takımla başladı, sadece 2 takım kaldı; Real Madrid ve Barcelona hariç tüm takımlar "Süper Lig"den resmen çekildiklerini açıkladı

Avrupa Süper Ligi'nin kurucuları arasında yer alan altı İngiliz kulübünden sonra İtalya'dan Juventus, Inter ve Milan; İspanya'dan Atletico Madrid de ligden çekildiklerini açıkladı. Böylece projeden çekildiğini açıklamayan yalnızca iki kulüp kaldı: Real Madrid, Barcelona.

İlk olarak Manchester City, Avrupa Süper Ligi'nden çekilme sürecini başlattı, onu takip eden Chelsea çekilmek için gerekli belgeleri hazırladığını bildirdi.

Ardından Arsenal, Liverpool, Manchester United ve Tottenham da Avrupa Süper Ligi'nden çekileceklerini açıkladı.

Arsenal "Bir hata yaptık, özür dileriz" ifadelerini kullanırken, Tottenham da bu projenin yarattığı gerilim nedeniyle pişman olduklarını duyurdu.

Liverpool ve Manchester United da taraftarlarından özür diledi. Liverpool'un Amerikalı sahibi John W Henry, "gereksiz sorumsuzluk"tan dolayı tüm sorumluluğu üstlenerek, "Sizi hayal kırıklığına uğrattım" dedi.

Glazer, Manchester United'ı satabilir

Organizasyonu kuran 12 kulüpten Chelsea, Manchester City, Barcelona ve Atletico Madrid'in ayrılık kararının ardından Manchester United Başkan Yardımcısı Ed Woodward, görevinden istifa etti.

Avrupa Süper Ligi projesinin başlamadan sonra ermesinin ardından Manchester United'ın sahiplerinden biri olan ve yeni kurulan ligde Perez'in yardımcısı olarak seçilen Joel Glazer'ın, İngiliz kulübünü satacağı iddia edildi.

İrlandalı boksör McGregor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yaşanan gelişmeler sonrası Manchester United'ı satın almayı düşündüğünü belirti.

McGregor paylaşımında, "Selam millet. Manchester United'ı satın almayı düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

10 - Son noktayı Perez koydu: Avrupa Süper Ligi askıya alındı

Real Madrid ve Avrupa Süper Ligi Başkanı Florentino Perez, organizasyonun askıya alındığını duyurdu.

Projenin askıya alındığını dile getiren Perez, "Üzgünüm, hayal kırıklığı yaşıyorum. 3 yıldır bu proje (Avrupa Süper Ligi) üzerinde çalışıyorduk. Şampiyonlar Ligi formatının artık modası geçti. Hayatımda böylesine organize şekilde saldırı görmedim. Tehditler, küfürler... Sanki birini öldürmüşüz, futbolu öldürmüşüz gibiydi. 6 İngiliz kulübü içinde ilgisi daha düşük olan biri vardı, o da diğerlerini etkilemeye başladı. Korku vardı. 6 İngiliz'den biri tam olarak ikna olmuş değildi. Süper Lig projesi ölmedi, hayatta. Sadece askıya aldık" dedi.

Perez sözlerini, "Hepinize yalan söylediler. Yerel liglerin sona ereceği, futbolun doğasının bozulacağı, futbolu öldüreceğimiz söylendi. Bunlar doğru değil. Bu yalanları yayanların kaybetmek istemedikleri ayrıcalıkları var. Bu proje işe yaramadıysa, bir başkası yarayacak. Unutmayın, 12 kulüp bağlayıcı bir sözleşme imzaladı. Juventus ve Milan ayrılmadı, Barcelona düşünüyor. Belki biraz değiştirebiliriz. İngiltere ve İspanya'dan en büyük 4 takım girer. Önemli olan büyüklerin oynaması, böylece çocuklar bu maçları izleyecek" ifadeleriyle sürdürdü.