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Avrupa sosyetesi Sirkeci Garı'nda buluştu

Dünyanın en zengin iş adamlarından Eric Watson, 50. yaş gününü Sirkeci Garı’nda, jet set konuklarla kutladı

16 Nisan 2009 03:00

Dünyanın en zengin iş adamları arasında gösterilen Eric Watson, 50. yaş gününü Sirkeci Garı’nda kutladı. 1920’li yılların yaşatıldığı geceye jet set konuklar katıldı.


Forbes Dergisi’nin “en zenginler” listesinde yer alan Yeni Zelandalı iş adamı Eric Watson, doğum gününü İstanbul’da kutladı. 50 yaşına giren Watson’a doğum günü partisinde 200 arkadaşı eşlik etti.

Üç günlük eğlenceyi Ömer Karacan’ın sahibi olduğu ve Avrupalı jet set’in yakından tanıdığı “Private - Class” organize etti. Davetliler, eğlencenin ilk günü, Les Ottomans’da düzenlenen partiye katıldılar. Doğum günü kutlamasının yapılacağı geceye mekan olarak ise Sirkeci Garı seçildi.

1920’lerin “Orient Express” teması ile gerçekleşen parti mekanını “A 46 Organisation” dekore etti. Gecenin başında davetlileri Mehter takımı karşıladı. Partinin sürprizlerinden biri de dansözlerdi.
Yeni Zelanda'dan gelen Mania adlı dans grubu özellikle "Haka" dansıyla izleyenlerden büyük ilgi gördü.

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