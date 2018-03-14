Avrupa Siyasi Danışmanlar Derneği “kutuplaşma”yı ele aldı

Celal Sönmez / Londra, 14 Mart (DHA) - Avrupalı siyasi danışmanlar, eski kıtada giderek artan kutuplaşma sorunlarını tartıştılar, bilgi alışverişinde bulundular.

Avrupa Siyasi Danışmanlar Derneği\'nin (European Association of Political Consultants - EAPC) İngiltere’nin başkenti Londra’da 13-14 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen buluşmasında \"Kutuplaşma\" ele alındı.

Etkinlikte 21 ülkeden siyasetçi, akademisyen, kampanya yöneticisi ve pazarlama profesyoneli bir araya gelirken;

- kutuplaşma sorunlarının üstesinden hangi kampanya araçlarını kullanarak gelebileceklerini,

- düşük oranlarda seyreden seçmenlerin güvenlerini yeniden nasıl tesis edebileceklerini,

- gelecek seçimlerde izlenmesi gereken yöntemleri ve dönüşen anket ve veri analizi tekniklerini tartışarak;

- bilgi alışverişinde bulunurken,

ABD, İngiltere, Almanya, İspanya, Fransa, Rusya, İrlanda, Avusturya ve Türkiye gibi ülkelerde yakın zamanda yapılmış olan seçimler ve yaklaşan seçimler tartışıldı.

Kapital Medya Londra tarafından düzenlenen etkinlikte;

-Yunanistan eski Başbakanı George A. Papandreu,

- CHP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Selin Sayek Böke,

- Britanya İşçi Partisi eski Ticaret ve Sanayi Bakanı Dr. Nigel Griffiths,

- Amerika Siyasi Danışmanlar Derneği Başkanı Mark Mellman,

- Kent University Siyaset Bilimi Departmanı’ndan Dr. Matthew J. Goodwin’in de aralarında bulunduğu yüzlerce katılımcı bir araya geldi.

23. EAPC Konferansı’nın sonunda yapılacak olan Polaris Ödülleri töreninde ise Avrupa’dan ve tüm dünyadan seçim kampanyaları, kamusal kampanyalar ve halkla ilişkiler kampanyaları arasından seçilen en iyi işler sahiplerini bulacak. Global çapta tüm siyasi kampanyaların katılımına açık olan ödül, 28 Şubat tarihine kadar başvuruları kabul ediyor. Başvuran kampanyalar 20 kişilik bir uluslararası jürinin değerlendirmesine sunulacak. (Fotoğraflı)