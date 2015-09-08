Avrupa şirketlerinin Çin'deki altın çağı kapanıyor



Çin'in ekonomik durumu Avrupa şirketlerini giderek artan bir şekilde endişelendiriyor. Çin'deki Avrupa Ticaret Odası'nın başkanı Jörg Wuttke, Alman haber ajansı dpa'ya verdiği demeçte, Çin ekonomisinin yavaşladığını ve ilan edilen reformların uygulanmasının çok zaman aldığını söyledi.

Büyüme hızının yüzde 7'ye düşmesinin yabancı şirketleri karamsarlığa sürüklediğini belirten Wuttke, “henüz felaket döneminde değiliz ama farklı bir dönemdeyiz” dedi.

Yasalar ve yolsuzluk

Avrupa Ticaret Odası'nın Çin ekonomisiyle ilgili tahmin raporunu tanıtan Wuttke, Çin'in en büyük mali problemlinin Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla'nın yüzde 282'sini bulan borç stoğu olduğunu ve yerel yönetimlerle özel şirket borçlarının artış hızının endişe verici boyutlara ulaştığını söyledi.

Hukukun üstünlüğünü sağlayacak reformların son derece yavaş ilerlediğini de belirten Avrupa Ticaret Odası Başkanı, Tiencin limanındaki büyük patlamanın da bunu gözler önüne serdiğini belirterek, “kimyevi maddelerin depolanmasıyla ilgili en iyi yasaları bile yapsanız, resmi makamlar kontrol etmezse sonuç alamazsınız”, dedi.

12 Ağustos'ta Tiencin limanındaki kimya deposunda meydana gelen şiddetli patlama ve yangında en az 158 kişi ölmüştü. İşletme sahipleri depolama kurallarını kulak ardı edip resmi makamlardaki tanıdıkları üzerinden gerekli izinleri almışlardı.

‘Halk borsa kumarına teşvik edildi'

Yeni Çin güvenlik yasası da Avrupalı şirketlerin bir başka endişe kaynağı. Yasa polise ayrıca internette de geniş müdahale yetkisi tanıyor. Yabancı şirketler bilgisayarlarının daha rahat denetlenmesine imkân tanıyan ve belirsiz maddeler taşıyan yasayı eleştirmekteydi.

Çin'deki Avrupa Ticaret Odası, Pekin yönetiminin borsa krizine gösterdiği tepkiyi de eleştirdi. Hükümet, borsa endeksi ikiye katlandıktan sonra da halkı hisse senedi almaya teşvik etmiş, ve bu dikey çıkışı derin çöküşün izlemesi kemsiye şaşırtmamıştı.

Oda Başkanı Wuttke “yatırımcının güveni sarsıldı”, dedi.

Şanghay borsa endeksi özel yatırımcının krediyle hisse senedi alması nedeniyle son bir yılda yüzde 150 oranında prim yaptı. Haziran ortalarından bu yana endeks yüzde 40 oranında puan kaybetti.

Avrupa Ticaret Odası'nın tahmin ve temennilerinin yer aldığı 400 sayfalık raporda ekonomik reformların bilançosu çıkarılıp sürecinin nasıl hızlandırılacağına dair tavsiyelere de yer veriliyor. Avrupalı şirketler Pekin yönetiminden ticari engellerin kaldırılıp, gerçek piyasa ekonomisine geçilmesini bekliyor.