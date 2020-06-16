Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı: Yunanistan-Türkiye sınırında durum kötüye giderse muhafız sayısını arttırabiliriz

Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı (Frontex) Başkanı Fabrice Leggeri, Türkiye-Yunanistan sınırındaki durumun kriz seviyesine yükselmesi halinde sınır bölgesindeki muhafız sayısını 1 bin 500'e çıkarabileceklerini söyledi.

Legger, Funke Medya Grubu'na verdiği demeçte yeni tip Koronavirüs'le mücadele için alınan önlemlerin birçok ülkede gevşetilmesi nedeniyle Avrupa yönündeki sığınmacı akınının artmasını beklediklerini ifade etti.

Türkiye-Yunanistan sınırında göçmen sayısında artış gözlendiğini ve yeni bir göç dalgası yaşanabileceğini kaydeden Leggeri, "Pandemi, göçmenlerin ve sığınmacıların hareketlerini neredeyse tamamen durdurmuştu. Birçok ülkede önlemlerin gevşetilmesinin ardından Avrupa'ya doğru ilerleyen sığınmacı sayısının artmasını bekliyoruz. Türkiye, mart ayındaki gibi bir durumun yaşanmasını körüklerse, Frontex Yunanistan'daki personel sayısını önemli ölçüde artıracak" dedi.

Frontex, kriz durumlarında 1500'e kadar muhafız gönderme yetkisine sahip. Şu anda Yunanistan-Türkiye sınırındaki Frontex muhafızlarının sayısı 600.