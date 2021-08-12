Avrupa Sınır Koruma Ajansı: Suriye ve Afganistan'dan kaçak göç ikiye katlandı

Frontex, bu yıl ocak ve temmuz ayları arasında AB'ye Batı Balkan rotası üzerinden 22 bin 600 kişinin giriş yaptığını, bu sayının 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 90'lık artışa işaret ettiğini bildirdi.

Frontex verilerinde sadece temmuz ayında giriş yapanların sayısının geçen yılın temmuz ayından yüzde 67 daha fazla olduğu ifade edildi. 2021'in başından beri AB sınırlarını yasal olmayan yollarla geçen toplam göçmen sayısının ise bir önceki yıla göre yüzde 59'luk artışla 82 bine ulaştığı kaydedildi.

Gelecek çarşamba günü AB'nin İçişleri Bakanlarının gerçekleştireceği toplantıda Belarus ve Litvanya arasındaki sınırdaki göçmen artışının ele alınması planlanıyor. Litvanya'ya bu sene ocak ve temmuz ayları arasında Belarus'tan 3 bin 700 göçmenin yasal olmayan yollardan giriş yaptığı, 3 bininin ise temmuz ayında girdiği kaydedildi.