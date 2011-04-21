T24 - Türkiye'de sıcak havalar hala yüzünü göstermese de Batı Avrupa sıcaktan kavruluyor. Almanya, Fransa ve İspanya'da aniden bastıran sıcaklar karşısında serinlemek isteyenler soluğu parklarda aldı. Amerika ise tıpkı Türkiye gibi soğuktan donuyor.

Dahası Orta Amerika'da aniden gelen 2 hortum ortalığı kasıp kavurdu. Sel ve hortumlar nedeniyle son bir haftada en az 45 kişi hayatını kaybetti.

Kasırga ve hortumların can aldığı Amerika'nın aksine Batı Avrupa adeta kavruluyor.

Sıcaklıklar Almanya, Fransa, Belçika ve Hollanda'da 29 dereceyi buldu.

Aniden bastıran aşırı sıcaklardan bunalanlar soluğu park ve bahçlerde aldı, doyasıya güneşlendi.

Bahar aylarında soğuk yüzünden tatillerini sıcak ülkelerde geçirmeye alışık olan Avrupalılar bu yıl Paskalya'yı evlerinde kutlayacak.

Zira meteoroloji yetkilileri sıcaklıkların Avrupa'da uzun bir süre daha kalacağını söylüyor.





