T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Avrupa sıcaktan kavruluyor

Türkiye'de sıcak havalar hala yüzünü göstermese de Batı Avrupa sıcaktan kavruluyor.

21 Nisan 2011 03:00

T24 - Türkiye'de sıcak havalar hala yüzünü göstermese de Batı Avrupa sıcaktan kavruluyor. Almanya, Fransa ve İspanya'da aniden bastıran sıcaklar karşısında serinlemek isteyenler soluğu parklarda aldı. Amerika ise tıpkı Türkiye gibi soğuktan donuyor.

Dahası Orta Amerika'da aniden gelen 2 hortum ortalığı kasıp kavurdu. Sel ve hortumlar nedeniyle son bir haftada en az 45 kişi hayatını kaybetti.

Kasırga ve hortumların can aldığı Amerika'nın aksine Batı Avrupa adeta kavruluyor.

Sıcaklıklar Almanya, Fransa, Belçika ve Hollanda'da 29 dereceyi buldu.

Aniden bastıran aşırı sıcaklardan bunalanlar soluğu park ve bahçlerde aldı, doyasıya güneşlendi.

Bahar aylarında soğuk yüzünden tatillerini sıcak ülkelerde geçirmeye alışık olan Avrupalılar bu yıl Paskalya'yı evlerinde kutlayacak.

Zira meteoroloji yetkilileri sıcaklıkların Avrupa'da uzun bir süre daha kalacağını söylüyor.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24