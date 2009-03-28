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Politika

Avrupa seçimleri 'gözlemlemeye' geldi

Yerel seçimleri "gözlemci" sıfatı ile izlemek üzere Avrupa'nın birçok ülkesinden 14 heyet geldi.

28 Mart 2009 02:00

Yerel seçimleri "gözlemci" sıfatı ile izlemek üzere Avrupa'nın birçok ülkesinden 14 heyet geldi. Siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum örgütü temsilcilerinden oluşan Avrupalı heyetler başta Diyarbakır olmak üzere birçok ilde seçimleri izleyecek.


İngiltere, Belçika, Katalanya, Norveç, Hollanda, Danimarka, İtalya, Fransa, İsveç ve Almanya'dan gelen toplam 14 heyet arasında, İngiltere Birleşik Krallık Lordlar Kamarası Üyesi Lord Raymond Hylton Birleşik Krallık İnsan Hakları Komitesi ve EUTCC üyesi Margaret Owen, Uluslararası Af Örgütü ve Çocukları Savunma Komitesi'nden Nina Henkens, İsveç Sol Parti Parlamenteri Jacob Jonsson ve Katalonya Cumhuriyetçi Sol Partisi'nde Miquel Carrillo gibi çok sayıda akademisyen, siyasetçi ve sivil toplum örgütü temsilcisi bulunuyor.

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