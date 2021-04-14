Avrupa Şampiyonu Halterci Furkan Özbek sporcu maaşını biriktirdi, "Serçe" araba aldı

Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası’nda koparmada bronz, silkmede ve toplamda altın madalya kazanan milli sporcu Muhammed Furkan Özbek, Tokyo Olimpiyatları’na katılıp, madalya almayı hedefliyor.

ASKİ Sporlu Muhammed Furkan Özbek, hayallerini ve hedeflerini anlattı. Sporcu maaşını biriktirerek ‘Serçe’ otomobil aldığını anlatan Özbek, “Tofaş Serçe benim severek istediğim arabalardan bir tanesiydi. Görünüş olsun, ufaklık olsun çok şirin bir araba, tam da klasik denilebilecek bir araba. Bunu kendi sporcu maaşımı biriktirerek aldım. Arabayı aldığımda çok fazla eksiği vardı, tabanında çürükleri vardı, birçok eksiği vardı. Bunu aldıktan sonra elime para geçtikçe her maaşta kendi olan ihtiyaçlarımdan kısıp bu arabaya yatırım yaptım. Her ay 5-10 kere sanayiye gidip eksiklerini yaptırıyordum. Hala eksikleri var, yaptırmaya devam ediyorum. Umarım bu yarışmadan gelecek ödülle belki ‘Şirin Baba’yı satabilirim daha iyisi için ya da daha iyi bir hale de sokabilirim” diye konuştu.

“Pandemi sürecinde 2,5 ay antrenman yapamadım”

Koronavirüs salgınının kendisini çok etkilediğini belirten 20 yaşındaki milli halterci, “Pandemi sürecinde yaklaşık 2,5 ay dışarı çıkamadık, antrenman yapamadık. Bütün dünya gibi biz de evdeydik. Daha sonra valilikten çıkan bir izinle Eryaman Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde kendi antrenörümle birlikte günlük olarak gidip, 6 saate yakın antrenman yapıp tekrardan evime dönüyordum. Normalleşme dönemi gelince antrenmanlarıma daha rahat ulaşabildim. Milli takım kampımızı açtık, yarışmaya tekrar hazırlanmaya başladık. Avrupa Şampiyonası geçen sene olsaydı çok daha büyük sıkıntılar çekebilirdim, sakatlıklarım çok yoğundu. Bu dönem o kadar sakatlığım yoktu. Rahat, keyifli, kendi arkadaşlarım ve antrenörümle hazırlandım” dedi.

“Haltere sınıf düzenini bozmayım diye yönlendirildim”

Muhammed Furkan Özbek, halter hikayesinin ‘okulda sınıf düzeni bozulmasın’ diye başladığını aktararak, “Halter benim tercihim değildi, tamamen ailemin ve okuldaki öğretmenlerimin yönlendirmesiyle böyle bir spor hayatı doğdu. Sınıf düzenini bozmaktan ötürü, teneffüslerde enerjisini atsın, dersin düzenini bozmasın diye yönlendirildim” ifadelerini kullandı.

“Olimpiyattan elim boş dönmek istemem”

Tokyo Olimpiyatları’na katıldığı takdirde elinden gelenin en iyisini yapacağını vurgulayan Özbek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kotalarımız yaklaşık 1,5 ay sonra belli olacak. Şu an belli değil ama alabildiğimi düşünüyorum. Eğer aldıysam ki inşallah almışımdır, olimpiyatta sonuç olarak oraya kadar gitmişken elim boş dönmek istemem. Yine elimden gelen her şeyi yapacağım. Kısmet Allah’tan. Dünya tarafından tanınmış bir sporcu olmak tabii ki isterim.”