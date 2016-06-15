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Dünya
Deutsche Welle

'Avrupa Şampiyonası mezar olacak'

Euro 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın tam ortasında Fransa’nın yeniden İslamcı terörün hedefi haline gelmesi Fransız polisini kırmızı alarma geçirdi.

15 Haziran 2016 15:15


Paris yakınındaki Magnanville’de bir polis memuru ile onun hayat arkadaşını öldüren 25 yaşındaki saldırgan Larossi Abballa’nın eylemine ilişkin detaylar da su yüzüne çıkıyor. Abballa terörle mücadele timleri tarafından öldürülmeden önce IŞİD’e bağlı olduğunu açıklamış ve internette yayınladığı bir video kaydında şampiyona sırasında eylem çağrısında bulunmuştu. Fransız haber ajansı AFP’in elinde bulunan videoda Abballa, “Avrupa Şampiyonası mezar olacak” ifadelerini kullanıyor.

Paris Başsavcısı François Molins, polis memurunun hayat arkadaşının öldürüldüğü evde potansiyel saldırı hedeflerinin bulunduğu bir listenin de ele geçirildiğini açıkladı. Bu listede polis ve gazetecilerin olduğu gibi Rap sanatçılarının da adı geçiyor. Başsavcı, olayda kullanılan kanlı bıçağın da aralarında bulunduğu üç adet bıçağa el konulduğunu ve Abballa’nın çevresinden olduğu belirtilen üç şüpheli kişinin de gözaltına alındığını bildirmişti.

“Avrupa Şampiyonası için başka süprizlerimiz de hazır"

IŞİD'in propaganda amaçlı kullandığı ‘Amaq' adlı ajans, cinayeti, “Bir IŞİD militanının Les Mureaux bölgesinin emniyet müdür muavini ile eşini bıçakla Paris yakınında öldürmüştür” ifadeleriyle aktarmış ve saldırganın önce kendi Facebook sayfasında yayınladığı videoyu yaymıştı. Bu video görüntüsünde Abballa, “Avrupa Şampiyonası için başka sürprizlerimiz de hazır, daha fazla ipucu vermeyeceğim” şeklinde konuşuyor.

"Şimdi artık özel yaşam da hedef haline getirildi”

Fransa Başbakanı Manuel Valls ve diğer bakanlar ile kriz toplantısı yapan Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande “terörist tehditlere” karşı “azami seferberlik” talebinde bulunarak, “takviye güçlerin” devreye gireceğini ilan etti. Valls ise “Bu eylemle korku sınırının aşıldığını, zira şimdi artık “özel konutun, bir ailenin özel yaşamının hedef haline getirildiğini” vurguladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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