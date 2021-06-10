Avrupa Şampiyonaları'nın "frikik ustaları"

Koronavirüs salgını nedeniyle 2021'e ertelenen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020), A Milli Takım ile İtalya arasında 11 Haziran Cuma günü Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maçla başlayacak.
Futbolda her gol önemli ve değerli olsa da frikik gollerinin yeri her zaman daha ayrıdır. İşte, Avrupa Şampiyonaları'nın unutulmaz frikik golleri ve o golleri atan yıldız futbolcular:
Michel Platini | Fransa-İspanya | EURO 1984
1984 Avrupa Şampiyonası`nda 9 golle rekor kıran Platini, finalde İspanya ağlarını da sarstı. Fransız futbol efsanesi, 57. dakikada yaptığı müthiş vuruşla takımını öne geçirmiş, maçı 2-0 kazanan Horozlar kupaya uzanmıştı.
Thomas Hassler | Almanya-İsveç | EURO 1992
1992 yılında turnuvada final oynayan Almanya, bu yola giden son maçta İsveç`le karşılaştı. Maçın açılışı, attığı muazzam serbest vuruş golüyle Thomas Hassler`den geldi.
Zinedine Zidane | Fransa-İspanya | EURO 2000
2000 Avrupa Şampiyonası`nda mutlu sona ulaşan Fransa, çeyrek finalde İspanya`nın rakibi oldu. bu dev maçta perdeyi açan isim, 32. dakikada attığı harika frikik golüyle Zinedine Zidane oldu.
Marek Heinz | Çek Cumhuriyeti-Almanya | EURO 2004
2004 Avrupa Şampiyonası`nda yarı final oynayan, o dönemki ismiyle Çek Cumhuriyeti, grupta Almanya karşısına çıkmış ve geri düşmüştü. 30. dakikada kazanılan frikik için topun başına geçen Marek Heinz, enfes vuruşuyla geri dönüş ateşini yakan isim oldu.
Michael Ballack | Almanya-Avusturya | EURO 2008
EURO 2008`de final oynayan Almanya, B Grubu`ndan çıkma maçında ev sahibi Avusturya`yla karşılaştı. 49. dakikada serbest vuruş için topun başına geçen Ballack, gönderdiği `füze` ile takımına galibiyeti getirdi.
Andrea Pirlo | İtalya-Hırvatistan | EURO 2012
EURO 2012`de İtalya, C Grubu`nda İspanya, Hırvatistan gibi kuvvetli rakiplerle karşılaştı. Gruptaki ikinci maçında Hırvat Milli Takımı`yla 1-1 berabere kalan İtalyanlar adına hafızalarda Andrea Pirlo`nun harika frikik golü kaldı.
Gareth Bale | Galler-Slovakya | EURO 2016
Şampiyona hasretini 2016 yılında dindiren Galler, ilk maçında Slovakya ile karşılaştı. Ekibin dünya yıldızı, aynı yıl Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran Gareth Bale, attığı harika frikik golüyle Galler adına açılışı yapan isim olmayı başardı.
Gareth Bale | Galler-İngiltere | EURO 2016
İlk maçını kazanan Galler, Britanya kapışmasında İngiltere`nin rakibi oldu. Yıldızlar topluluğu İngilizler karşısında 42. dakikada frikik kazanan Galler, yine süperstarı Gareth Bale ile fileleri buldu.