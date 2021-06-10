Avrupa Şampiyonaları'nın "frikik ustaları"

Koronavirüs salgını nedeniyle 2021'e ertelenen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020), A Milli Takım ile İtalya arasında 11 Haziran Cuma günü Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maçla başlayacak.

Futbolda her gol önemli ve değerli olsa da frikik gollerinin yeri her zaman daha ayrıdır. İşte, Avrupa Şampiyonaları'nın unutulmaz frikik golleri ve o golleri atan yıldız futbolcular:

Michel Platini | Fransa-İspanya | EURO 1984

1984 Avrupa Şampiyonası`nda 9 golle rekor kıran Platini, finalde İspanya ağlarını da sarstı. Fransız futbol efsanesi, 57. dakikada yaptığı müthiş vuruşla takımını öne geçirmiş, maçı 2-0 kazanan Horozlar kupaya uzanmıştı.