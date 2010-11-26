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Spor

AVRUPA SALONLARINDA FENERBAHÇE RÜZGARI İSTANBUL (A.A)

26 Kasım 2010 17:25

-AVRUPA SALONLARINDA FENERBAHÇE RÜZGARI  İSTANBUL (A.A) - 26.11.2010 - Futbolda bu sezon Avrupa'ya erken veda eden Fenerbahçe, salonlarda bu hafta Avrupa'da fırtına gibi esti.  Sarı-lacivertli kulübün erkek ve bayan basketbol ile voleybol takımları, bu hafta Avrupa kupalarında yaptıkları maçları kazanarak, taraftarlarını sevindirdi.  THY Avrupa Ligi'nde (C) Grubu'nda zirve mücadelesi yapan Fenerbahçe Ülker, Litvanya temsilcisi Lietuvos Rytas'ı deplasmanda 82-75 yenerek, ligde 6. maçında 5. galibiyetini aldı. Sarı-lacivertliler, İtalyan temsilcisi Montepaschi Siena'nın ardından ikinci sırada bulunuyor. FIBA Bayanlar Avrupa Ligi (B) Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe Bayan Basketbol Takımı ise Rusya deplasmanında UMMC Ekaterinburg'u 73-67 yendi. Grupta 5 maçta 5 galibiyet alarak yollarına yenilgisiz devam eden sarı-lacivertli bayanlar, liderliğe yükseldi.  -FENERBAHÇE ACIBADEM RÖVANŞI ALDI- Voleybol Bayanlar Avrupa Şampiyonlar Ligi (B) Grubu ilk maçında Fenerbahçe Acıbadem, geçen sezon finalde kupayı kaptırdığı İtalyan temsilcisi Norda Foppapedretti Bergamo'ya 3-0 yenerek, lige galibiyetle başladı.  Geçen sezon Fransa'nın Cannes kentinde yapılan Avrupa Şampiyonlar Ligi final maçında rakibine 3-2 yenilen sarı-lacivertliler, İtalyan temsilcisini set vermeden yenerek, rövanşı aldı.  Voleybol Erkekler Avrupa Şampiyonlar Ligi (E) Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe ise deplasmanda Fransa'nın Tours takımını 3-1 yenerek, ikinci maçında ilk galibiyetini aldı.

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