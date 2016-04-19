Avrupa sahillerinde terör korkusu



İspanya polisi, popüler tatil adası Mallorca'da IŞİD militanı olduğu şüphesi ile bir kişiyi gözaltına aldı. İspanya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şüphelinin Suriye'deki IŞİD liderleri ile bağlantıda olduğunu itiraf ettiği kaydedildi.

Adanın merkezi Palma'da yakalanan zanlının internet platformlarında IŞİD'e militan kazandırmaya ve IŞİD'e katılmak isteyenlere Suriye'deki kriz bölgelerine gitmeleri için yardımcı olmaya çalıştığı kaydedildi. 26 yaşındaki Fas asıllı zanlının "ulusal güvenlik için açık bir tehdit" teşkil ettiği kaydedildi.

İtalya: Saldırı tehdidi yok

Bild gazetesinin Alman güvenlik çevrelerine dayandırdığı haberi de Avrupa sahillerindeki terör saldırısı endişesini tetikledi. Haberde IŞİD miltanlarının İspanya, İtalya ve Güney Fransa kıyılarında turistleri hedef alan bir terör saldırısı planladığı iddia edildi.

Alman güvenlik birimlerinin olası bir saldırıya karşı İtalyan istihbaratı tarafından uyarıldığı öne sürüldü.

Ancak İtalyan istihbarat teşkilatı bu iddiaları geri çevirdi. İstihbarat çevrelerinden yapılan açıklamada, "Bu bilginin nereden geldiği konusunda hiçbir fikrimiz yok" denildi. Bu haberin "zaten zor bir dönemde gereksiz bir endişeye neden olduğu" belirtildi.

Brüksel'den yeni saldırı uyarısı

Diğer yandan Brüksel‘deki terör saldırılarından dört hafta sonra Belçika'da yeniden terör uyarısı yapıldı. Ulusal kriz merkezi Ocam'ın Sözcüsü Paul Van Tigchelt konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Avrupa'ya saldırı amacıyla yeni IŞİD militanlarının gönderildiğinin tahmin edildiğini söyledi. Van Tigchelt, o nedenle üçüncü terör alarmı seviyesinin geçerli olmaya devam ettiğini duyurdu.

Üçüncü terör alarmı seviyesi "mümkün ve muhtemel terör tehdidi" anlamına geliyor.

Brüksel Zaventem Havalimanı ve Maelbeek metro istasyonunda 22 Mart'ta düzenlenen terör saldırılarında 32 kişi hayatını kaybetmişti. Ulusal kriz merkezi Ocam, terör alarm seviyesini önce “dolaysız” ve “çok ciddi terör tehdidi” anlamına gelen ve en yüksek seviye olan dörde çıkarmış, iki gün sonra da üçe indirmişti.