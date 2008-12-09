Avrupa sağlıksız buldu

Hayvan satış ve kesim yerlerini inceleyen Avrupalı heyetin izlenimleri: Manzaralar çok üzücü. Usule uygun kesim yok, etler sağlıksız.



Uluslararası Hayvan Refahı Organizasyonu (Animal Welfare Organization) ve Hayvan Melekleri (Animal Angels) üyelerinden oluşan bir heyet, Kadıköy Yenisahra’da hayvan satış ve kesim yerlerini inceledi.

İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı Prof. Tahsin Yeşildere’yle gezen heyet, ara sokaklarda, ev önlerinde ve oto yıkayıcılarındaki kesimleri de görüntüledi. Heyet Başkanı Christine Hafner, belediyenin kesim yeri için "Nispeten iyi" dedi ancak ev önlerinde ve oto yıkayıcılarında yapılan kesimleri hijyenik bulmayarak, ehil ellerde kesim yapılmadığını, hayvanlara acı çektirildiğini söyledi.



Onlar boğa güreşlerine baksın



Prof. Dr. Tahsin Yeşildere, kurbanını, oturduğu apartmanın önünde kesen Recep Seller’e, "Kurbanı kesmek için ehliyetin var mı?" diye sorunca, "Var ama şoför ehliyeti" yanıtını aldı. Oto tamircisi önünde kestiği kurbanla görüntülenen Mehmet Köşebaş, yabancılarca denetlendiğini öğrenince, "Söz bir daha kesmem" dedi. Selahattin Yıldız, bu denetimlerin yararlı olacağına inandığını söylerken, İbrahim Sarı ise "Avrupa niye bizi denetliyor. Önce gitsin, İspanya’daki boğa güreşleri katliamına engel olsun" dedi.



Chiristine Hafner’in gözüne, "Havyan satış yerinde kesilen bir kurban" da takıldı ve tercüman aracılığıyla nedenini sordu. 70 yaşlarındaki hayvan satıcısı ise "Bacağı kırıldığı için burada kestik" yanıtını aldı. Bunu da notlarına geçiren Hafner, izlenimlerini şöyle aktardı:

"Sokaklardaki, ev önlerindeki, oto yıkamacılarındaki kesimlerde çok üzücü manzaralar var. Hayvanlar kesime hazırlanırken, çok zaman geçiriliyor, stresleri artırılıyor. Kesim sırasında bazı hayvanlar usulüne uygun kesilmediği için çok acı çekiyorlar. Bu da kesimden sonra daha da büyüyen gözlerinden belli oluyor. Çocukların gözleri önünde kesimler yapılıyor. Kurban etleri sağlıksız "



