Avrupa Rekabet Komisyonu'ndan Google için 'haksız kazanç' kararı!

Avrupa Komisyonu, tekelleşme karşıtı yasalar uyarınca bir yılı aşkın süredir soruşturduğu arama motoru Google'ın, piyasa hakimiyetini suistimal ederek kazanç sağladığına karar verdi. Kararın ardından Google'dan yapılan açıklamada "Avrupa Komisyonu ile birlikte çalışarak Android'in hem rekabet hem de tüketiciler açısından iyi olduğunu göstermek için sabırsızlanıyoruz" denildi.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Özge Düzgün’ün haberine göre, Avrupa Rekabet Komisyonu üyesi Margrethe Vestager açıklamasında "Rekabetçi mobil internet sektörü müşteriler ve Avrupa'daki iş çevreleri için giderek önemli bir hale gelmekte. Bu zamana kadar sürdürdüğümüz soruşturma çerçevesinde Google'ın mobil uygulamalar ve hizmetlerde, müşterilerinin geniş seçim haklarını kısıtlayarak, pazardaki diğer firmaların gelişimini engellediğine karar verdik" dedi.

Google geçen yıl 11 milyar dolar kanaç sağladı

Google arama motorunun Android işletim sistemlerinde hazır yüklenmiş olarak kullanılmasıyla Google'ın telefon ve operatör firmalarıyla anlaşma içinde olduğunun ve finansal teşvikler sağladığının altını çizen Komisyon, bunun rekabeti engellediğini ve küçük firmaların gelişimin önünde bir engel oluşturduğu sonucuna vardı. Google; Search, Gmail, Maps gibi uygulamaların yüklü olduğu telefonların satışından geçen yıl yaklaşık 11 milyar dolar kazanç sağladı.

Avrupa Komisyonu'nun kararının ardından Google'dan gelen açıklamada şöyle denildi:

"Android, bugüne kadar açık kaynaklı yazılıma ve açık inovasyona dayalı hatırı sayılır büyüklükte, daha da önemlisi sürdürülebilir bir ekosistemin gelişmesine katkı sağladı. Avrupa Komisyonu ile birlikte çalışarak Android'in hem rekabet hem de tüketiciler açısından iyi olduğunu göstermek için sabırsızlanıyoruz."